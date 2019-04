“Mi mentor fue Muñoz Ledo; el de Yeidckol, Salinas de Gortari”: Alejandro Rojas Díaz Durán

Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de Morena y senador suplente de Ricardo Monreal, aseguró en entrevista que la dirigencia de Yeidckol Polevnsky podría llevar al partido a ser el PRI, por lo que debe de haber un cambio en la presidencia nacional morenista.

Luego de que recientemente Díaz Durán denunciara al candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Miguel Ángel Barbosa Huerta, por lavado de dinero, evasión fiscal, compra fraudulenta inmobiliaria y enriquecimiento ilícito, el senador suplente calificó al ex perredista de “traicionero” y recordó los dichos que realizó en contra del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Planea buscar la presidencia nacional de Morena?

— Lo estoy valorando, es un honor ser presidente de Morena en cualquier circunstancia, pero quiero terminar una gira nacional que estoy haciendo para valorar el sentir de la base del partido y de los ciudadanos que apoyaron al movimiento, porque finalmente aún está haciéndose partido, en donde confluye el mosaico plural de la diversidad política de México. Sin duda es el movimiento del siglo XXI más importante en el mundo, que incluso su nombre –Morena– tiene identidad político-social.

Con estas divisiones al interior del partido, ¿se fracturará Morena y veremos tribus como en el PRD?

— No, precisamente por eso estoy en esta lucha. Hay dos visiones en Morena, una que nos puede llevar a ser un PRD o un PRI, que es restaurar el presidencialismo absoluto y el régimen autoritario por el cual votamos en contra millones de mexicanos, y la de la Cuarta Transformación, que es un gran cambio profundo en donde va a surgir un nuevo régimen político, democrático, plural, incluyente, tolerante y respetuoso de la división de poderes.

Una de las visiones es la que representa Yeidckol Polevnsky y su nomenclatura de tufo estalinista que me quiere expulsar; ellos quieren secuestrar a Morena, son una burocracia que ahorita está en el poder del partido.

Me quieren expulsar porque ellos buscan ir hacia un partido autoritario, totalitario y represor. La nomenclatura conformada por el sociólogo Héctor Díaz Polanco, Polevnsky y el presidente del Senado, Martí Batres, coinciden con la línea política de tener un régimen similar al de Cuba, Venezuela o Corea del Norte, que es cerrado, sectario, excluyente y represor; eso no votamos la mayoría de los mexicanos, al contrario.

¿Por qué tienen cerrada la afiliación a Morena?

— Está cerrada la afiliación porque quieren manipular el padrón, y ya con éste cerrado quieren realizar asambleas distritales a modo, imponer dirigentes y luego también candidatos; sin embargo, están violando los documentos básicos del partido y violan el artículo 41 de la Constitución, en donde dice que cualquier ciudadano puede afiliarse.

¿Abrir la filiación no generaría filtraciones como las que denunció Yeidckol?

No, pero ella usó las palabras como sabandijas, chapulines y rastreros cuando se refirió a la supuesta filtración. Son expresiones de personas que no tienen el nivel político ni la cultura. Una persona que se expresa así refleja que no tiene un rico bagaje de conocimiento político.

Mi maestro y mi mentor fue Porfirio Muñoz Ledo desde que tenía 16 años, el de ella fue Raúl Salinas de Gortari, que promovió un grupo de choque en el PRI que se llama Antorcha Campesina, hay diferencias.

¿Es urgente solucionar esta división previo a las siguientes elecciones?

— La única manera de terminar con las diferencias es en democracia y con el voto libre. Quiero que haya un clamor nacional porque sería ir en sentido contrario de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que realiza consultas ciudadanas para tomar alguna decisión, pero… ¿y en Morena?

La encuesta para elegir a Barbosa como candiato fue patito, además no ganó la encuesta, de cuatro preguntas perdió tres, sólo ganó en quién es más conocido. En lo que está montándose Barbosa y su nomenclatura es en la marca Morena, es muy poderosa y está asociada e identificada con el presidente, por lo que la gente no va a votar por Barbosa, lo hará por el partido, así pongas a quien sea. Siendo honesto, lo que nos hizo ganar a todos nosotros fue la marca Morena.

¿Cuáles son las cosas que hacen falta a la dirigencia nacional?

Primero hay que incluir a todos los liderazgos sociales y a todos los sectores de la sociedad que quieran participar; democratizar todos los órganos. También tendremos que trabajar para que ya no haya encuestas patito hechas a modo, por lo que proponemos que se contrate a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que ésta realice el ejercicio, pues la institución no tiene intereses privados ni ideológicos, por lo que las encuestas que ellos hagan serán incuestionables porque estarán fuera de la política.