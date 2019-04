Esquema de fotocívicas se aplicaría en el alcoholímetro

Este lunes arrancan de manera oficial las fotocívicas, pero el Gobierno capitalino busca que –además de las infracciones de tránsito- las faltas administrativas y el alcoholímetro también se paguen con trabajo comunitario.

Para lograrlo, la administración capitalina ya dio el primer paso al enviar al Congreso local una iniciativa para crear una nueva Ley de Cultura Cívica, en la que faltas administrativas como pelear, intimidar, lesionar, alterar el orden, beber en la vía pública, prostituirse o ser un dueño irresponsable de mascotas se castigue con trabajo comunitario y ya no con arresto.

El Consejero Jurídico de la CDMX, Héctor Villegas, comentó a Publimetro que les interesa más la participación ciudadana y no recaudar dinero o que las personas sean arrestadas.

“Antes te arrestaban o pagabas, en muchos casos pagas y ya, no había una consecuencia. Lo que buscamos con este nuevo enfoque en tránsito y en el esquema cívico, es que hagan trabajo comunitario, que les pongamos a hacer cosas, por ejemplo en los Tequios que hace la jefa de gobierno el fin de semana. Nos interesa más la participación ciudadana a que nos den dinero o los arrestemos”, apuntó.

El funcionario capitalino subrayó que esto forma parte de una justicia alternativa que busca involucrar a las autoridades e infractores para construir una cultura de la paz.

“El trabajo comunitario va a ser en todas las alcaldías, cerca de donde vivan los infractores, habrá horarios entre semana y los fines de semana, ó sea, que nosotros como autoridad le demos facilidades a los ciudadanos para hacerlo”, destacó Héctor Villegas.

Periodo de familiarización para las fotocívicas

El Reglamento de Tránsito refiere que este 22 de abril las fotocívicas entrarán en vigor, pero el consejero jurídico adelantó que habrá un periodo de familiarización de 30 días para los capitalinos. Es decir, que los radares ya estarán en operación, pero los puntos aún no se comenzarán a descontar.

Las fotocívicas funcionarán de la siguiente manera: cada semestre los conductores tendrán 10 puntos en sus placas, y por cada infracción de tránsito que sea detectada en los radares se les restará uno.

Las primeras dos infracciones no tienen sanción, si cometen una tercera tendrán que tomar un curso en línea básico sobre seguridad vial, si el automovilista comete una cuarta infracción, el curso será intermedio, de llegar una quinta falta, el curso será presencial.

A partir de la sexta falta, los propietarios de vehículos particulares tendrán que realizar dos horas de servicio comunitario obligatorio, las cuales se irán incrementando. De alcanzar siete faltas, serán cuatro horas; ocho faltas, seis horas; nueve faltas, ocho horas; y si alguien llega a 10 infracciones, deberá cumplir con 10 horas de trabajo comunitario.

De no cumplir con estas horas, los propietarios de vehículos no podrán verificar. Las fotocívicas no aplicarán a los automóviles con placas de otros estados, transporte público, motocicletas y vehículos de personas morales (empresas).

¿Cuál será el trabajo comunitario?

Actividades de sábado de tequio, determinadas por las alcaldías

Limpieza, pintura o restauración de centros públicos educativos, de salud o de servicios

Limpieza, pintura o restauración de los bienes dañados por el infractor

Realización de obras de ornato en lugares de uso común

Realización de obras de balizamiento, limpia o reforestación en lugares de uso común

Impartición de pláticas a vecinos o también a educandos de la comunidad en que hubiera cometido la infracción, relacionadas con la convivencia ciudadana

Participación en talleres, exposiciones, muestras culturales, y también artísticas y/o deportivas en espacios públicos que organicen las alcaldías o las secretarías

Las que determine la Jefatura de Gobierno en coordinación con la Semovi

