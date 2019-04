FGR regresa cuentas, inmuebles y obras de arte a Elba Esther Gordillo

La Fiscalía General de la República (FGR) devolvió a Elba Esther Gordillo casi todos los bienes a su nombre, asegurados desde 2013 cuando fue detenida.

En la lista de lo recuperado por Gordillo se encuentran siete cuentas bancarias, tres inmuebles, un lote de libros, obras de arte y tres vehículos, entre ellos uno de colección -un Chrysler Desoto, modelo 1936-, de acuerdo con el fallo del Juez federal Antonio González, dictado el 2 de abril en el amparo 858/2018.

También te puede interesar: Niegan amparo a Elba Esther Gordillo para conocer investigaciones en su contra

El abogado de la ex líder magisterial, Marco Antonio del Toro manifestó que los aseguramientos fueron dictados en dos indagatorias de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que no fueron consignadas y en las que ya se concluyó que no hubo delito alguno, según dio a conocer el diario Reforma.

"Actualmente no existe ningún asunto activo en contra de la maestra ni posibilidad del ejercicio de la acción penal, razón por la cual se trata de un asunto totalmente concluido y, por tanto, la maestra ya no enfrenta ninguna acusación penal", dijo la defensa.

En cuanto a los inmuebles en su momento intervenidos ministerialmente, uno es el departamento de Galileo 7, en Polanco, donde estuvo confinada bajo el beneficio de la prisión domiciliaria.

La fiscalía federal también devolvió el menaje y las obras de arte que estaban en su interior, las cuales no se precisan.

También te puede interesar: Elba Esther Gordillo asegura tener ‘sed de justicia’ para buscar dirigencia del SNTE

Estas últimas son ajenas a las 17 obras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció que también le fueron devueltas por la SEIDO el 29 de junio de 2018.

El avión de Elba Esther

La FGR aún tiene asegurado el avión Cessna Citation Encore, modelo 560, en el que regularmente se transportaba Elba Esther Gordillo, previo a su captura en 2013.

Marco Antonio del Toro indicó que la aeronave es propiedad de Comercializadora GC, S.A. de C.V. y que la maestra no tiene relación con la misma y tampoco es parte del litigio que ha sido entablado por la empresa para levantar el aseguramiento.

Las averiguaciones previas en contra de Gordillo fueron por lavado de dinero y defraudación fiscal, las cuales fueron turnadas a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la SEIDO.