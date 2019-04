Líderes del mundo condenan la matanza en Sri Lanka

La comunidad internacional condenó los atentados con bomba que han golpeado este domingo tres hoteles de lujo, una pequeña pensión, un complejo residencial y tres iglesias en Sri Lanka, en el Domingo de Resurrección, y que han causado hasta el momento al menos 207 muertos, entre ellos 27 extranjeros, y 450 heridos.

"He escuchado con tristeza la noticia de los graves atentados que, precisamente hoy, día de Pascua, han causado luto y dolor en algunas iglesias y otros lugares de reunión de Sri Lanka. Deseo mostrar mi cercanía más afectuosa a la comunidad cristiana, golpeada mientras se encontraba en oración, y a todas las víctimas de esta violencia cruel", aseguró el Papa Francisco en su mensaje en el Domingo de Resurrección.

También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mostró horrorizado por las bombas que "le han costado la vida a tanta gente" y envió sus condolencias "a las familias y a quienes se acercaron para rezar pacíficamente o para visitar ese hermoso país. Estamos preparados para respaldar", tuiteó.

It was with horror and sadness that I heard of the bombings in #SriLanka costing the lives of so many people. I offer my heartfelt condolences to the families of the victims who had gathered to worship peacefully or come to visit this beautiful country. We stand ready to support.

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 21 de abril de 2019