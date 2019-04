Rechazan nueva evaluación de la SEP a alumnos de primero y segundo de primaria

El reciente acuerdo que entró en vigor por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los alumnos de primero y segundo de primaria aprueben el curso únicamente con la asistencia, ha generado opiniones encontradas.

El documento que se publicó desde el pasado 29 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que la educación preescolar se acreditará solo con cursar el grado correspondiente; y para tercero, cuarto y quinto grado de primaria se debe tener mínimo 80% de asistencia en el ciclo escolar.

Así como promedio final mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social cursadas.

Para sexto grado, mínimo 80% de asistencias y promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social cursadas.

En educación secundaria se precisó que para primero y segundo grado se pedirá un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar y 6 de promedio final y calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social cursadas.

Mientras que para el alumnado de tercer grado se exigirá mínimo de 80% de asistencia y promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas de la curricular: Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social cursadas.

Rechazo a la medida

Al respecto, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Leonardo García Camarena, lamentó que las autoridades hayan tomado esta decisión al considerarla un completo error que puede marcar las bases para que sea algo catastrófico para la educación en el país.

En una entrevista con Publimetro, aseguró que entre los riesgos que observa es que justo es en estos primeros años escolares que los niños sientan las bases de la lecto-escritura, así como del pensamiento matemático y de la ciencia.

"Parten de una concepción y visión de la educación que es equívoca. Creen que de todos modos el niño aprende, pero si es distraído, si el maestro no prepara la clase y si sólo está como un bulto sentado en el salón de clases, nos parece que ese niño no aprendió", mencionó.

García Camarena subrayó que en el mejor de los casos los maestros serán conscientes y responsables, pues se podría propiciar que "un maestro barco, incompetente, irresponsable, le dé igual si el alumno aprende o no, ser faltista, no preparar la clase y demás, no hay como lo puedan evaluar, exigir, ni presionar".

"Si tu le preguntas a los expertos en la materia educativa, no vas a encontrar a nadie que valide una medida de esa naturaleza", comentó.

Finalmente comparó esta modificación con la que se llevó a cabo en 1997, cuando las autoridades educativas decidieron prohibir que los alumnos recibieron educación menor a 6 en todos los grados, desde preescolar hasta primaria.

"Como legislador federal, en 1997 formé parte de la Comisión de Educación y ahí recibimos un informe confidencial en el que quedaba exhibido el país en los primeros lugares en materia de deserción escolar y en lugar de cambiar el modelo, capacitar a los maestros y subir el standard de aprendizaje, tomaron una decisión nefasta", compartió.

Recientemente, la consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle, precisó que anualmente 84 mil niños abandonan sus estudios a nivel primaria.

Cerca de 300 mil la secundaria y aproximadamente 700 mil jóvenes la educación media superior; es decir, un millón 100 niños y jóvenes pierden la posibilidad de terminar su educación obligatoria año con año.

Mientras que, dijo, los niveles de aprendizaje obtenidos entre 2014 y 2018, la consejera de este organismo autónomo dio a conocer que seis de cada 10 alumnos están por debajo del nivel suficiente en matemáticas; cinco de cada 10 en lenguaje y comunicación, y que en las escuelas indígenas ocho de cada 10 niños se encuentran en el nivel insuficiente, en ambos campos.

Reprobar no garantiza aprendizaje

El profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, Manuel Gil Antón consideró que etiquetar a los alumnos de primero a tercer grado como “reprobados” es muy fuerte y puede dejar un estigma en ellos.

En entrevista con este diario consideró que la medida implementada por la SEP podría ser positiva, ya que privilegia el aprendizaje por encima de una calificación.

“Los niños y niñas no aprenden por reprobarlos. Juzgar que no haya calificaciones es no entender lo complejo, delicado e interesante que es el aprendizaje en los primeros años de vida”, expresó.

Pero advirtió que sí es necesario que los profesores indiquen las fallas y aciertos de quienes no cubren por completo el perfil para pasar de grado. “Ha procesos del aprendizaje que se superan en 15 días o un mes y no es necesario recursar todo un año”.

Abundó que en caso de que los mentores no cumplan con su labor de enseñar porque no hay una calificación de por medio para los alumnos de nivel básico, tendrían que ser sancionados.

¿Qué dice el acuerdo?

En el artículo segundo de los transitorios se destaca que:

"Se abroga el Acuerdo número 12/05/18 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2018".

Asimismo, en el quinto transitorio se detalla que el acuerdo será revisado periódicamente por la Secretaría de Educación Pública, tomando en cuenta la opinión de las autoridades educativas locales, cuando lo considere oportuno a fin de asegurar la óptima evaluación del desempeño de los educandos.

