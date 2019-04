Solo y bajo la lluvia dejan a bebé expuesto en guardería

Un video compartido en redes sociales denuncia a una guardería localizada en la ciudad de Paraná, Argentina, por haber dejado a un bebé sin cuidado alguno a las a fueras de las instalaciones y bajo la lluvia.

El video fue grabado por un albañil que se encontraba trabajando en una casa junto a la guardería, en el video se puede escuchar al hombre decir “Bueno ahí está el nene, en la lluvia llorando, hace dos horas y media que no lo atienden, sigue llorando y se está cayendo de la sillita” mientras se escucha el llanto del menor.

Escrachan a guardería de Paraná por dejar a bebé bajo la lluvia durante más de dos horas. pic.twitter.com/60SUaDE5PC — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) April 23, 2019

En las redes, el video causó molestia entre los usuarios por la desatención que el bebé había sufrido; mientras Viviana Barzola responsable de la guardería, señaló que las acusaciones eran falsas y que ella misma le abrió la puerta a la policía cuando fueron a inspeccionar el lugar en busca de evidencias en su contra.

Medios locales informaron que la directora del lugar emprenderá acciones legales en contra del hombre que grabó los hechos, pues argumentó eran falsas las acusaciones.“Yo los dejé entrar, no tengo nada para ocultar, vieron el lugar, es su trabajo, pero me perjudicaron, porque no es así como salió".

