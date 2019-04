Manchan de semen pantalón de una joven en el Metro Culhuacán

Como todos los días Lizzet tomó el Metro para dirigirse a su casa, en el trayecto tuvo que soportar diversas miradas incómodas de algunos usuarios; sin embargo, la tarde del pasado martes, cuando bajó en la estación Culhuacá, sintió húmedos sus pantalones, por lo que se giró para observar qué tenía, así fue como se dio cuenta que un hombre había manchado su ropa con semen.

A través de redes sociales compartió este caso, aunque dijo que dudó en hacerlo, pero el hartazgo del acoso que viven todos los días la mejores la impulsó a hacer pública esta denuncia.

“Hoy, definitivamente, fue el colmo, un tipo venía masturbándose atrás de mí, no me di cuenta ya que nunca me tocó, la gente que estaba atrás de mí lo vio; los que estaban a un lado observaron y nadie tuvo el valor de detener su acción; al bajar del Metro y caminar comencé a sentir mojado el lado izquierdo de mi trasero, me giré para ver qué tenía y era el semen que el tipo asqueroso arrojó en mí”.

Dijo que cuando se dio cuenta el Metro había comenzada a avanzar, por lo que no pudo hacer algo más.

“En definitiva, no puedo creer cómo puede existir gente tan enferma para hacer estas acciones y aún peor: personas que vean y no hagan nada para detenerlas, hombres ¿quién les ha hecho pensar que si tomo un transporte público, mi cuerpo también lo es?”.

A través de redes varios personas se solidarizaron con ella y le sugirieron comprar gas pimienta o algún aparato de descargas eléctricas, también cuestionaron que varias personas hayan reaccionado a su queja como un emoji de “me divierte”.

