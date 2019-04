Sentencian a 15 años de prisión a pareja feminicida de Ecatepec

Juan Carlos “N” y Patricia “N” fueron sentenciados a 15 años de prisión por el delito de desaparición de personas en agravio a Nancy Noemí, la joven asesinada y descuartizada en Ecatepec, Estado de México.

Durante la audiencia llevada a cabo este miércoles, se encontró culpable a la pareja y se le imputó una multa por más de 800 mil pesos por este delito.

Esta es la primera sentencia que recibe el llamado “Monstruo de Ecatepec” y su esposa. Ambos son incriminados por el delito de irrespeto y violación a la ley de inhumación y exhumación a los muertos a las personas fallecidas debido a que al momento de su detención traían una carriola con restos humanos.

De acuerdo con Milenio, Juan Carlos y Patria intercambiaron miradas y rieron al momento de escuchar la primera sentencia de nueve procesos que enfrentan, algo que molestó a familiares de las víctimas.

“Así les den 15 años o una sentencia vitalicia no importa, de nada sirve, a mí de nada me sirve porque nada me va a regresar a mi hija”, dijo la madre de una de las víctimas.

La pareja fue detenida el pasado 4 de octubre en calles de la colonia Jardines de Morelos, tras su arresto se catearon dos domicilios en Ecatepec, en donde se encontraron más restos humanos, por ello los inmuebles fueron asegurados.

El 6 de octubre fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial.

