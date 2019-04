Tras la destrucción de "Idai", África recibe el devastador ciclón "Kenneth"

Las costas del norte de Mozambique y el sur de Tanzania, en África, recibieron el impacto de nuevo ciclón, llamado Kenneth, que según la ONU, de mayor intensidad que "Idai", que el mes pasado causó más de mil muertos en la región.

"Temo que se esté preparando otra catástrofe humanitaria, puesto que el ciclón Kenneth se dirige a Mozambique y Tanzania", dijo la representante del secretario general de la ONU para Reducción del Riesgo de Desastres, Mami Mizutori.

Idai llegó a alcanzar la categoría 3 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, de un máximo de 5. Al momento de tocar tierra, Kenneth ya era categoría 4.

El nuevo ciclón dejó dos muertos (una mujer y un hombre en dos localidades distintas) a su paso por las islas Comoras, donde causó graves daños materiales, informó hoy la Agencia de Seguridad Civil de Comoras (COSEP).

"Los daños son muy importantes tras los vientos violentos y las fuertes lluvias de la pasada noche", señaló el presidente comorense, Azali Assoumani, en su cuenta de Twitter, donde apuntó que hay muchas familias desplazadas e indicó que se va a trasladar a las zonas afectadas para supervisar la situación.

#Mozambique is now feeling the first impacts of a Cat 4 storm #CycloneKenneth with winds up to 194 kph & heavy rain: an extreme weather event which could trigger another humanitarian emergency on the scale of #CycloneIdai #ResilienceForAll @NASA image pic.twitter.com/2nuWiYYbFc

— UNISDR (@unisdr) April 25, 2019