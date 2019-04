Para que gusten las matemáticas, depende quien la enseñe, señala 'Julioprofe'

Nunca deja de sonreír: mientras platica, mientras expone e incluso cuando se despide; el buen humor es un detalle que caracteriza a Julio Alberto Ríos Gallego, conocido como Julioprofe, un docente colombiano que para motivar a sus alumnos a estudiar matemáticas comenzó a producir videos de YouTube con temas que van desde la aritmética hasta el cálculo diferencial.

Los videos han resultado todo un éxito y ahora lo siguen 3.7 millones de personas, principalmente de América Latina, para conocer un poco más del mundo de los números. Ha sido tan exitoso su modelo de enseñanza, que no sólo se convirtió en una celebridad en varios países hispanoparlantes, sino que incluso ha sido reconocido por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y National Geographic por su aportación a la educación.

Publimetro tuvo la oportunidad de conversar con el profesor, previo a su participación en el Jalisco Talent Land, donde encabezará la clase de matemáticas más grande del mundo, ante cinco mil jóvenes, con el objetivo de romper el Récord Guinness.

¿Usted imaginó que en algún momento fuera a causar tanta euforia su visita?

— No, nunca imaginé que pasara todo esto. Ha sido una gran sorpresa, pero es bienvenida. Me siento muy feliz, muy complacido de poder, en este momento, cosechar un poco de lo que he construido, de lo que he sembrado en estos 10 años a través de YouTube, a través de mi canal Julioprofe, compartiendo mi conocimiento, mi experiencia como docente en las áreas de matemáticas y física. Estoy súper feliz de estar en México por séptima vez y estar de nuevo en el Jalisco Talent Land, invitado a dar una charla, una conferencia y también participar en el reto de batir una marca Guinness, junto con la Secretaría de Educación de Jalisco y en el marco del llamado Recrea Land, que es una de las categorías del Jalisco Talent Land.

A nivel América Latina e incluso en México, ¿por qué falla el modelo de enseñanza de las matemáticas?

— Yo pienso que todo parte de la manera como se enseñan. Yo creo que ahí a veces la falla está en que algunos docentes no le imprimen la pasión, la emoción necesaria para que el niño, el adolescente, el universitario, se enamore de estas disciplinas, de estas carreras.

Pasa mucho que por culpa de las matemáticas muchos estudiantes dejan sus estudios, desertan de la educación y entonces creo que los maestros, los que verdaderamente amamos este oficio, y tenemos en nuestras manos cambiar vidas, estamos llamados a atraer a los estudiantes, enamorarlos, de encantarlos con este conocimiento, que ellos descubran que las matemáticas son una herramienta para la vida, que no son una tortura, no son una pesadilla, sino que nos sirven para resolver situaciones, enfrentarnos a nuevos desafíos y avanzar con éxito en la formación y el ejercicio profesional.

¿Cómo inició este proyecto de generar contenidos para YouTube?, ¿cuál es la clave para que estos contenidos sí lleguen a la gente?

— Yo creo que siempre se debe pensar qué contenido quiero producir, cómo quiero que me vea la sociedad: si como alguien que hace contenido vacío, superficial o tonterías, o si realmente quiero dejar algo importante, algo que produzca un impacto positivo en las personas. Yo en lo personal me siento muy feliz de poder ayudar a las personas a través de Internet, de mi canal en YouTube.

El canal nació hace 10 años con el ánimo de apoyar a mis estudiantes; en ese entonces era profesor de un colegio y una universidad, y tenía estudiantes con algunas dificultades, entonces pensando en ellos, reforzarles lo visto en clase, fue que empecé a subir unos videos a YouTube y con la sorpresa de que fueron también otros estudiantes quienes empezaron a llegar ahí, a suscribirse al canal, a recomendar estos videos y así empezó a crecer, esto explotó. Me siento muy feliz de que todo este fenómeno sea tan bien recibido ahora acá en México y todo gracias a compartir un conocimiento, algo que va en función de tener una mejor sociedad y fortalecer la educación.

¿Cómo graba sus videos? ¿Usted los hace sólo o le ayudan?

— Con una cámara muy sencilla de cuatro megapixeles, esa fue mi cámara inicial, luego pasé a una filmadora y desde el año 2013 a la fecha mi cámara es un celular que por aquí me acompaña… ese es todo mi equipo de producción. Es un Iphone 5, ya es un equipo viejito, pero tiene una excelente cámara y con esto y con un tripié, y como dicen en México, echándole muchas ganas a esto, es como he logrado sacar adelante este proyecto.

¿En todo el proceso de producción se encarga usted?

— Todo, yo hago la grabación, luego la edición, publicar en YouTube, manejar las redes sociales, responder a los comentarios de los correos. La única persona que me ayuda en este momento es Eduardo Valencia, que es mi representante, es hermano de mi esposa y él trabaja ya conmigo en la parte de coordinar estas visitas, eventos, conferencias… pero el resto, todo lo que se trata de la producción de contenido, yo lo tengo a mi cargo.

Yo siempre digo que no hay que invertir una gran cantidad de dinero en equipos, todo está más bien en la actitud, saber aprovechar lo que tenemos al alcance, y hacerlo de la mejor manera posible.

¿Qué requisitos debe tener la clase de matemáticas para romper el récord mundial que se plantea?

— Justamente se está pensando que tenga un amplio rango de edades para que participen niños, adolescentes, incluso se está pensando que los puedan acompañar sus padres en esa clase. Puede que sean temas que ya conocen o que van a ver en ese momento, pero el objetivo es que al final todos queden encantados con esa propuesta que queremos hacer.

