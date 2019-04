Trump responde a Joe Biden: "la campaña de 2020 será desagradable"

El mandatario estadounidense, Donald Trump, dio la "bienvenida" al ex vicepresidente Joe Biden, quien anunció sus aspiraciones a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2020, aunque advirtió que la campaña será "desagradable".

"Bienvenido a la contienda, Adormilado Joe. Solo espero que tengas la inteligencia, puesta en duda desde hace tiempo, de llevar a cabo un campaña exitosa en las primarias", dijo Trump en su cuenta de Twitter poco después de que Biden anunciara sus aspiraciones.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty – you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2019