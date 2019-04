Costará sangre traer la paz a Jalisco, advierte Alfaro

Luego de la nueva agresión contra dos policías de Lagos de Moreno, incidente donde uno falleció y una comandante resultó severamente lesionada, el gobernador Enrique Alfaro insistió que sería violento el proceso de pacificación de la entidad.

“Estamos en un proceso muy complicado y en una confrontación muy dura con la delincuencia. Yo lo dije desde el primer día de mi gobierno: el reto que tenemos para pacificar este estado va a costar sangre, va a costar trabajo, va a costar esfuerzo” sentenció el mandatario, aunque reconoció por ejemplo, que es necesario depurar por ejemplo al Poder Judicial.

9 los policías que han sido asesinados en Jalisco durante este año, además hay tres que se encuentran en calidad de desaparecidos

Una de las principales líneas de investigación apuntan a que este ataque contra los policías pudo haber sido una represalia por parte de grupos de la delincuencia organizada tras la detención la semana pasada de Adrián “N” El Chofo, presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación y quien fuera liberado días más tarde por un presunto error en la presentación del detenido.

El gobernador anunció que pidió la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para investigar a jueces, ministerios públicos o funcionarios que afectan la ley para generar impunidad, favorecer a delincuentes o sacar beneficio personal.

“Lo que le pedí al fisca Gertz es que nos metamos a fondo porque si no nunca vamos a terminar. La respuesta que me dio es que vamos a diseñar la estrategia para que quien esté torciendo la ley para generar impunidad o para hacer negocios paguen las consecuencias de sus actos. Espero que haya un posicionamiento de apoyo del Poder Judicial, no es contra el Poder Judicial, no es generalizar, pero aquellos que no han entendido el mensaje necesitamos ponerles un alto contundente” aseveró. El juez en Lagos de Moreno fue quien habría dejado en libertad a El Chofo.

Ataque a jefe policiaco de Zamora no fue atentado, señala el fiscal de Jalisco

la Fiscalía de Jalisco confirmó la muerte del comisario de Seguridad de Zamora, Michoacán, Daniel Torres Hernández, cuando se encontraba en su casa del municipio de Ocotlán. Sin embargo, a decir de las autoridades, no habría sido un atentado sino el deceso se pudo haber originado por un conflicto familiar.

En otro tema, el fiscal de Jalisco señaló que aún no hay elementos para afirmar que el ataque contra dos elementos de la Policía de Lagos de Moreno haya sido una represalia por la liberación de un dirigente de la delincuencia organizada, por lo que se analizan varias líneas de investigación.