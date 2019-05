Alfaro encabezará la ofensiva contra jueces corruptos

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, será quien encabece una ofensiva contra el Poder Judicial de cada uno de los estados, para detectar actos de corrupción en el proceso de impartición de justicia.

Este fue el acuerdo al que se llegó durante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la que acudió el presidente Andrés Manuel López Obrador y donde Alfaro presentó presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial de Jalisco.

El caso más reciente del Poder Judicial que está siendo investigado es la liberación de un líder de la delincuencia organizada de Lagos de Moreno, quien se justificó argumentando un presunto error en la consignación.

No vamos a reconstruir la paz en este país mientras impere la corrupción, la ineptitud y la negligencia que hoy tiene secuestrado al Poder Judicial”. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Se informó que en estas mesas estarán los gobernadores, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica, para revisar los casos de corrupción en el Poder Judicial en los estados. Esta mesa comenzará a sesionar a parir de la próxima semana.

“Plantee el tema ayer en la Conago. El presidente destacó que Jalisco es un estado particularmente con problemas de corrupción en el Poder Judicial. Ahí surgió la propuesta de que yo encabezara la comisión para revisar estos temas de corrupción al interior de los estados (…) No se puede generalizar, no son todos los jueces, ni magistrados, pero sí hay muchos que no han entendido que requerimos su responsabilidad. Particularmente, lo que se puso sobre la mesa ayer es que a quienes piensan que la impunidad, bajo el amparo de la autonomía del Poder Judicial, va a seguir siendo la constante, se equivocó. No estamos jugando y vamos a poner en su lugar a quienes han torcido la ley”, dijo Alfaro Ramírez al exponer el encargo ante medios de comunicación.

Desde que inició la administración, Alfaro ha señalado constantemente como parte del problema de la impunidad a jueces y magistrados del Poder Judicial, afirmando que es constante su vinculación a actos irregulares.

Sin embargo, a decir de juristas de Jalisco, estas acciones podrían poner en entredicho la separación y autonomía de poderes. “Es un tema muy delicado, porque es una línea muy delgada que si se cruza podría traer graves consecuencias en materia de derecho. Es importante que se defina en un marco jurídico los alcances de esta mesa que se plantea y quienes participarán en ella”, señaló el doctor Armando Macías Esquivel, experto en materia de derecho.

