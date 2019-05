Trump y Putin hablan de Venezuela y Corea del Norte

El presidente estadounidense Donald Trump habló por teléfono con su colega ruso Vladimir Putin durante más de una hora el viernes y entre otros temas hablaron acerca del conflicto en Venezuela, donde Moscú apoya al actual gobierno y Estados Unidos a la oposición.

Trump y Putin también tocaron los acuerdos nucleares entre Washington y Moscú y la posibilidad de involucrar a China en un pacto tripartida de control de armas.

También conversaron sobre Corea del Norte, Ucrania, el comercio entre Estados Unidos y Rusia y "muy, muy brevemente" sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller acerca de la injerencia rusa en la elección de 2016, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019