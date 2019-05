Nosotros no pactamos con grupos delictivos: Cuitláhuac Garcia

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio detalles sobre la detención de Ernesto "N" quien presuntamente estaría relacionado con el caso del multihomicidio en Minatitlan.

Por otra parte informó que ante la inoperancia y sospecha de encubrimiento por parte de la Fiscalía General del Estado, solicitarán a la Fiscalía General de la República que lidere el caso del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea.

El asesinato expuso que la propia alcaldesa habría realizado dos denuncias por amenaza de personajes presuntamente vinculados a Partido Acción Nacional en la región sin que hasta el momento se hayan dado a conocer avances en la investigación. Por ello Cuitláhuac García, señaló que el Gobierno de Veracruz hará lo que le corresponde y buscará la forma de acabar con la impunidad. Comprometiéndose a que la estrategia de construcción coordinada para la paz en la entidad, tendrá su efecto en un plazo no mayor a los dos años.

A pregunta expresa de los reporteros sobre quién podría estar detrás de la violencia que azota la entidad y si habría un tinte político en los hechos delictivos recientes, García Jiménez señaló que su función no era especular y que serán muy cuidadosos para no afectar los debidos procesos. Además reiteró que su gobierno no hará tratos con ningún grupo delincuencial, “nosotros estamos respondiendo… y la sociedad hoy lo percibe… ¡No pactamos con los grupos delictivos, los estamos enfrentando y los estamos acotando!” concluyó.