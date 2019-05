Prometen resolver en breve conflicto del Hospital Civil

Esta quincena podría resolverse finalmente el conflicto que desde diciembre aqueja a más de tres mil trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, después que en las cuentas donde les depositaron son bono sexenal y de fin de año, les aparecieron cargos no reconocidos, mientras que en otras las tarjetas se encontraban bloqueadas.

El nuevo titular del organismo público descentralizado (OPD) Hospitales Civiles, Jaime Andrade, explicó que están recurriendo a la justicia alternativa para destrabar el conflicto que se tiene con la empresa Intec, proveedora de las tarjetas:

“Existen dos formas de garantizar los recursos de los trabajadores, uno es a través de un cheque y otro es a través de una fianza; en este momento el departamento jurídico de los hospitales, el propio sindicato y la administración establecieron un acuerdo a través de la mediación con el Instituto de Justicia Alternativa, para tratar de resolver el caso a la brevedad posible. Esto ya se ha empezado a solucionar de manera parcial”, señaló Andrade.

153 intervenciones quirúrgicas se realizan diariamente en el Hospital Civil de Guadalajara 2,082 consultas al día tanto para niños como adultos en el complejo Nuevo y el Viejo 18 mil estudios de laboratorio se efectúan cada jornada dentro de ambos nosocomios

En diciembre de 2018, casi siete mil trabajadores recibieron una tarjeta donde se les depositó su bono de fin de año y el sexenal, una prestación a la que tienen acceso los trabajadores basificados. Sin embargo, en poco tiempo, casi tres mil trabajadores comenzaron a reportar que las tarjetas estaban bloqueadas y no podían acceder a los 15 mil 100 pesos que les depositaron, pero en otros casos aparecían cargos no reconocidos, por ejemplo, compras en tiendas de autoservicio y departamentales de Nuevo León o en Chihuahua.

Los trabajadores del nosocomio se comenzaron a inconformar y fue hasta abril pasado que la dirección emprendió acciones legales, pues presentó una denuncia contra la empresa Intec, mientras el sindicato reunió las quejas de los afectados para incorporarlos a la querella.

La empresa Intec se defiende de las acusaciones. Héctor Anaya, director de la compañía, reconoció que hubo cargos no reconocidos, pues ex empleados habrían accedido a información confidencial de la empresa para clonar las tarjetas, pero aseguró que el tema estaba siendo resuelto y se repondrían los cargos no reconocidos.

Sobre el bloqueo de las tarjetas, Anaya señaló que se debió a una responsabilidad del Hospital Civil. Explicó que ellos entregaron un cheque por 10 millones de pesos como garantía mientras se firmaba el contrato con el Hospital Civil para la dispersión de las tarjetas. Cuando se depositó la fianza por otros 10 millones de pesos ante juzgado, el Hospital Civil debió devolver el cheque, pero a decir de Anaya, nunca retornó el documento y ellos se quedaron sin liquidez para poder desbloquear las tarjetas.

Anaya mencionó que lograron capitalizarse por otras fuentes para poder cubrir los adeudos en las tarjetas y desboquearlas. El empresario afirma que ya todas están listas para usarse, sin embargo trabajadores afirman que habría cuando menos mil de estos plásticos que siguen inutilizables.

Mientras la situación se resuelve, los trabajadores han estado en varias ocasiones a un paso del paro de labores y las manifestaciones, pues acusan que los directivos salientes del nosocomio no han actuado con severidad para que se les haga justicia con su prestación.

Nace el Hospital Civil del Oriente

Autoridades colocaron este lunes la primera piedra de lo que será el Hospital Civil de Oriente: el objetivo de estas instalaciones serían despresurizar los servicios médicos que ofrecen el Nuevo y Viejo Hospital Civil, pues atenderían a la población de municipios como Tonalá, Zapotlanejo, el Salto, Juanacatlán y parte de San Pedro Tlaquepaque.

Jaime Andrade Villanueva, titular del organismo público descentralizado Hospitales Civiles, señaló que la obra tendrá una inversión de 50 millones de pesos este año y 200 millones más para 2020. De momento no hay una fecha definida para la apertura de este inmueble.“El Hospital Civil del Oriente, será un hospital general con especialidades, el cual contará con alrededor de 260 camas, más la suma de las camas no censables, distribuidas en especialidades básicas particularmente de medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, además de contar con áreas de urgencia, quirófanos, unidad de cuidados intensivos, consultorios, unidades de hemodiálisisy por supuesto gabinetes de radiodiagnóstico”, señaló el director de los Hospitales Civiles.