Hacen homenaje callejero a Arya Stark

Una gran obra de arte con Maisie Williams, que interpreta a Arya Stark en la exitosa serie ‘Game of Thrones’, ha aparecido en el Northern Quarter, Manchester, Reino Unido. El mural fue creado por el artista callejero Akse 19. Akse es un gran fan de GoT y ha realizado dos murales de Peter Dinklage, que interpreta a Tyrion Lannister.

Akse P19

Artista callejero francés radicado en el Reino Unido, @akse_p19 (Instagram)

¿Por qué decidiste incluir a Arya en tu obra?

Soy un gran fan del show y he pintado a Tyrion Lannister dos veces. Tuve este lugar para pintar como parte del proyecto Outhouse, que da la oportunidad a los artistas de trabajar en algunas paredes de Stevenson Square en el Barrio Norte. Y después del tercer episodio de la temporada ocho sentí la necesidad de pintar a Arya Stark.

¿Disfrutaste cómo ella mató al Rey de la Noche?

No tenía ni idea de cómo iba a terminar la batalla, pero estaba contento de que Arya fuera la que mató al Rey Nocturno.

¿Podrías hablar del el proceso de creación?

Comencé a dibujar los contornos, luego añadí todos los tonos principales, finalmente mezclé los colores y trabajé en los detalles más finos. La parte crítica y más difícil fue conseguir la semejanza correcta.

¿Planeas hacer murales con más personajes del GoT?

Una semana antes de pintar esta pieza, un seguidor me preguntó si quería pintar otro personaje de GoT. No tenía idea en ese momento de que pintaría a Arya, pero le contesté que lo había considerado pero que no tenía un plan inmediato. Así que aunque todavía no tengo planes para hacerlo, nunca se sabe…