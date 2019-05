Osvaldo, el joven que venció prejuicios para festejar sus XV años de ensueño

A sus 15 años, Osvaldo Arteaga debería ser un ejemplo de determinación, pues a pesar de todos los prejuicios y ataques que ha tenido que enfrentar por ser homosexual, el joven festejó su cumpleaños como siempre lo quiso.

Y es que el joven siempre soñó con tener una fiesta de XV como la de sus hermanas, sí, con vestido, chambelanes y números musicales.

"Podrán comentar todo lo malo que quieran, pero lo que tengo a cambio es de que soy realmente feliz por lo que soy y con eso basta", compartió Osvaldo en sus redes sociales junto a un video de su fiesta celebrada el Cuernavaca, Morelos, de donde es originario.

"No es fácil que las personas te acepten, siempre habrá quienes te quieren ver abajo, pero si tú quieres ser en verdad feliz tienes que dejar a lado todo y salir adelante como en verdad quieres, no será fácil pero si en verdad lo quieres lo vas a conseguir, se qué tal vez tu familia no te apoye como lo hicieron conmigo pero no pierdes nada con intentarlo y si te llegas armar de valor y decides ser tu y no te apoyan. Quiero que sepas que me tienes a mí y a mis padres como tu nueva familia", expresó el joven a manera de apoyo para todos aquellos quien como él luchan ante adversidades por su preferencia sexual.