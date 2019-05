Venden minifaldas con fotos del campo de concentración de Auschwitz

Las autoridades del museo del antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau protestaron contra un vendedor en línea por el uso en minifaldas, almohadas y otros artículos de fotos del campo, en el que murieron alrededor de 1.1 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial.

En Twitter, el museo se dirigió al sitio de venta en línea redbubble, para decir que la oferta de estos productos con imágenes de Auschwitz es "muy perturbadora e irrespetuosa".

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz – a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered – is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) May 7, 2019