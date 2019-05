¿Quién era Don Chuy, el líder comerciante asesinado en Cuernavaca?

La mañana de este miércoles el empresario y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Morelos, Jesús García Rodríguez, conocido como ''Don Chuy'', fue asesinado en el centro de Cuernavaca, Morelos.

La balacera ocurrió en el Zócalo, alrededor de las 10:00 horas cuando un hombre disparó en contra del empresario y reporteros cuando cubrían una manifestación de comerciantes.

Al momento de la balacera los reporteros se encontraban entrevistando a Gilberto Alcalá, titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad.

Jesús García, era padre de Juan Manuel García Bejarano, quien fue asesinado en 2017 durante una cabalgata.

Tras la muerte de su hijo, el empresario tuvo diferencias con el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, ya que en ese tiempo el exmandatario estatal había declarado que García Bejarano, "no fue una persona común y corriente a la que le dispararon, fue ejecutado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada de la que era parte el empresario".

Fue aspirante a la candidatura al gobierno de Morelos por el PRI en las pasadas elecciones, oportunidad que perdió ante Jorge Armando Meade Ocaranza.

Fue agente de la policía judicial federal en la década de los 80.

En una rueda de prensa días después de la muerte de su hijo, Jesús García, aseguró que su hijo no pertenecía a ningún grupo criminal y aseguró que el gobernador era un mentiroso.

"Les pido y exijo que no utilicen la muerte de mi hijo para politizar este asunto, si tienen cosas que ocultar, si necesitan cortinas de humo, no jueguen con el dolor ajeno, no le pongan en la madre al estado, a cada municipio, a la ciudadanía en general", dijo con la voz entrecortada ''Don Chuy''., .