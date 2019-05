Cortan electricidad a embajada de Venezuela en EU para expulsar a manifestantes

Los activistas que desde hace semanas permanecen dentro de la embajada de Venezuela en Estados Unidos denunciaron este jueves en una caótica rueda de prensa que se les ha interrumpido el suministro eléctrico y responsabilizaron del corte a Carlos Vecchio, el representante en Estados Unidos de Juan Guaidó.

"La gente en el interior de la embajada está determinada a seguir dentro, aunque está sufriendo mucho", declaró la líder del grupo de activistas "Code Pink", Medea Benjamin, durante una intervención improvisada en una cafetería cerca de la legación.

Los activistas convocaron a la prensa en el establecimiento, después de que un grupo en apoyo de Guaidó boicoteara su intervención en la puerta de la embajada con silbidos, gritos y sirenas.

Benjamin confirmó a EFE el cese de suministro eléctrico, algo que consideró que "no tiene precedentes en Washington", ya que "la legislación prohíbe cortar la luz incluso cuando no se paga la factura".

El número de personas que hacen guardia día y noche en el interior de la sede diplomática ha ido reduciéndose hasta "unas 15", de acuerdo con la líder de "Code Pink", quien señaló que cada vez encuentran más dificultades para acceder o introducir alimentos.

It is illegal for anyone but elected Venezuela govt to control this embassy "handsoffvenezuela pic.twitter.com/okWswMeIJ3

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) April 25, 2019