Frida Sofía dedica dolorosa imagen a Alejandra Guzmán por Día de las Madres

Frida Sofía sigue causando polémica, pues tras los comentarios que hizo de Michelle Salas, ahora la hija de Alejandra Guzmán sorprendió con una impactante imagen dedicada a su mamá con el fin de celebrar el Día de las Madres.

También puedes ver:

Sin embargo, la imagen representa el dolor que en ocasiones los padres le causan a los hijos por medio de sus palabras.

De acuerdo con TVNotas, durante una entrevista para el programa "Un nuevo día", Alejandra Guzmán dejó ver que no está de acuerdo con las declaraciones de su hija Frida Sofía encontró de Michelle y de Sylvia Pasquel. "Es algo que no aplaudo, es algo que no me agrada, es un pleito que no es mi pleito, yo creo que a veces en la familia hay cosas que se pueden malinterpretar y pues yo las amo a todas", mencionó Alejandra Guzmán.









Publicidad









Y al parecer todo sigue quebrándose aún más, pues Frida Sofía impactó con la imagen que publicó acompañada de un mensaje.

“Esta es una de las imágenes más poderosas. Estudie y limpie su acto por el bien de sus hijos. Sus mentes son frágiles, sus emociones son profundas. No los destruyas mentalmente porque las palabras. Nunca se puede devolver”.

Por esta razón, diversos usuarios de Instagram criticaron a Frida y hasta la llamaron "patética".

"Creo que eres patética. Esta es la peor forma de llamar la atención. Cuando tr centres en hacer feliz algo más allá que tú ego tal vez sea demasiado tarde. Que vergüenza y dolor para tu abuela. Pisoteas un gran legado".

"Mi mamá murió cuando nací y hubiera dado lo que tengo y más por tener una madre aunque no fuera la mejor".

"Michelle salas es más centrada y agradecida con su mamá Y la vida se nota lo feliz que es ella y que tu también puedes ser, deja tanto rollo", fueron algunos de los comentarios que recibió tras publicar la imagen.

También puedes ver: