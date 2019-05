El Mijis denuncia discriminación en hotel de Cancún

Pedro Carrizales, diputado de San Luis Potosí y mejor conocido como ‘El Mijis’, denunció que sufrió discriminación en un hotel en Cancún, Quintana Roo, en donde a pesar de haber reservado una habitación le negaron la entrada.

"Me trataron como perro, no sean así con la gente", expresó el legislador en entrevista con medios de comunicación, aunque no dio a conocer el nombre del hotel.

Detalló que durante 45 minutos platicó con personal de la recepción, a quien le mostró la reservación, se identificó y que ni así lo dejaron pasar.

Según explicó, no lo dejaban ingresar porque iba vestido de color negro y también por su aspecto.

El legislador en el Congreso local de San Luis Potosí es conocido por su activismo a favor de los "chavos banda".

El legislador llegó a Cancún para ofrecer una plática con motivo del Primer Reglamentatón, que organiza la agrupación Ciudadanos por la Transparencia.

