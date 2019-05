Guaidó pide a su representante en EU coordinarse con el Comando Sur

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, pidió este sábado a su representante diplomático en Estados Unidos, Carlos Vecchio, reunirse con el Comando Sur de ese país para coordinar una posible cooperación ante la crisis venezolana.

"Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y como se vio a través de Twitter con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relaciones directas en materia de cooperación", dijo el líder opositor frente a decenas de personas que se concentraron en una plaza del este de Caracas.

Reiteró que junto a Gobiernos aliados, liderados por Estados Unidos, mantienen "todas las opciones" sobre la mesa en la búsqueda de una solución a la crisis nacional que incluya, según dijo, la salida del poder de Nicolás Maduro a quien considera un mandatario ilegítimo.

Guaidó explicó que esta reunión también busca "lograr la presión necesaria" para poner fin a la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999.

"En todo momento he hablado de cooperación (porque) la intervención en Venezuela ya existe", prosiguió al denunciar la supuesta participación de cubanos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la presencia en el país de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las declaraciones de Guaidó se producen 48 horas después de que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, publicara un mensaje en Twitter en el que se ponía a la orden del opositor venezolano.

When invited by @jguaido & the legitimate gov't of #Venezuela, I look forward to discussing how we can support the future role of those @ArmadaFANB leaders who make the right decision, put the Venezuela people first & restore constitutional order. We stand ready! #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/F6ib7mfO47

— U.S. Southern Command (@Southcom) May 9, 2019