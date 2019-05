Canelo divide las opiniones por su actitud con la prensa

Este sábado, Saúl Canelo Álvarez, echó la casa por la ventana para realizar el bautizo de su pequeño Saúl Adiel en Guadalajara, Jalisco.

Al lado de familiares y amigos se realizó una fiesta temática de circo, pero el show se lo llevó él al llegar a la iglesia y armar un alboroto al ver a la prensa.

Pocos medios de comunicación esperaban al pugilista mexicano al exterior de la misa, pero al bajar de su camioneta, los reporteros lo saludaron y le pidieron unos minutos para hablar con ellos, y muy molesto, el Canelo emitió un mensaje.

“Con el respeto que se merecen, no se quién los invitó. Es mi vida personal y a mí no me gusta este tipo de cosas. Con el respeto que se merecen, muchas gracias, pero no, no es de mi agrado”, dijo a las personas que se encontraban frente a él.

Durante la fiesta la madre de su hijo, Nelda Sepúlveda y el boxeador saludaron a todos los invitados.

El Canelo recibió comentarios a favor y en contra en las redes sociales por su manera de comportarse frente a los medios de comunicación.

La Familia formada con Lealtad y Cariño es para siempre, por eso Saúl @Canelo, sus hijas e hijo Saúl jr. los sentimos parte de nosotros !! pic.twitter.com/SVMgpAJk4p — Roberto Sandoval (@RobertoSandoval) May 12, 2019

No es de mi agrado el "Canelo", pero aplaudo esto, fue un buen gancho, lo hizo bien y con clase. https://t.co/7jwon7Q04m — Humberto Valtierra (@Jokerman81) May 12, 2019

Esta bien, el quiere tener ese evento de su vida personal en privado. La prensa piensa que ellos tiene el derecho a invadir la privacidad de las personas. Bien por @Canelo — Javier Gonzalez (@javier_etac) May 12, 2019

Que bueno,,, hay momentos para todo y este es un momento muy familiar y espiritual,, No es un espectáculo… bien echo Canelo — Edith C.S. (@sraEdith) May 12, 2019

Pues a @canelo no le gusto la visita de la prensa en el bautizo de su hijo y dejó claro que en su vida personal estas cosas no le agradan. Hay #canelo esto es parte de la fama y el que todo… https://t.co/c26vKzoiW9 — Yadira Renteria (@YadiraRenteria) May 12, 2019

“Muchas gracias estoy muy contento. Gracias por venir. Buen día”

Tan facil contestar con educación.

Ellos cubren tu trabajo cada que te subes a masacrar al ring mi estimado.

30 segundos para saludar y se retira.

Eres persona pública. Deje sus desplantes para el ring@Canelo pic.twitter.com/EUD2GW15B3 — Gabo Madrigal✌ (@GaboMadrigal) May 12, 2019

Crece la familia

Saúl Álvarez, además de Saúl Adiel, su hijo de la empresaria Nelda Sepúlveda, es padre de tres niñas Emily Cinnamon, Mía Ener y María Fernanda, cuyas madres son Karen Beltrán, Valeria Quiroz y María Fernanda Gómez, respectivamente.





Es un buen peleador, pero precisamente por este tipo de comentarios tiene muchos Haters el canelo… HUMILDAD!! — Miguel Mtz azuceno (@Miguelazuceno1) May 12, 2019

