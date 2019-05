Rescatan 30 cuerpos en fosas clandestinas en Zapopan

Hasta la tarde de este domingo, la Fiscalía de Jalisco había logrado rescatar los cuerpos de 30 personas en una finca utilizada como casa de seguridad por el crimen organizado en Zapopan, Jalisco; los trabajos continuaron con el apoyo de peritos en construcción debido a que se han hecho excavaciones de más de tres metros en la búsqueda.

Los trabajos en esta finca de la calle San Antonio, en la colonia El Campanario, iniciaron desde el martes pasado tras la ejecución de una orden de cateo derivada de una investigación por desaparición de personas.

Además de los trabajos en esta finca, los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajan también en una casa de la colonia El Periodista, en Guadalajara, donde se han localizado varios restos óseos y siete cráneos. En este lugar se presume que los delincuentes habrían matado a varias personas para después tratar de disolver sus cuerpos en sosa cáustica.

Aunque según el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, los índices de violencia en el estado van a la baja, reconoció que la disputa de varios grupos criminales por "la plaza" provoca una percepción de violencia generalizada.

Sin embargo, insistió en que la mayoría de los homicidios cometidos en el estado tienen que ver con el crimen organizado y las víctimas están involucradas en delitos. "Quien andan en el negocio de la droga van a acabar mal, va a acabar en la cárcel o muerto y va a poner en riesgo a sus familias (…) hay a quiénes no les gusta que digamos que se están matando entre ellos, pero se están matando entre ellos, lo siento", señaló el gobernador.

Indicó que varios cárteles de la droga se están disputando el territorio debido a que ya las autoridades estatales ya no protegen a ningún grupo delictivo, como –aseguró– lo hacían administraciones anteriores.

"Aquí existe y se creó el cártel más grande del país, pero este gobierno no va a permitir que se borre la raya que separa a los buenos de los malos, este gobierno no protege delincuentes; están intentando entrar otros grupos criminales porque hoy no hay esa red de protección y se están golpeando entre ellos, sí, y muy duro, con altísimos niveles de violencia", aseguró.

Según el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición implementado por el gobierno del estado, hasta el 7 de marzo pasado se registraban en Jalisco 7 mil 117 casos de personas desparecidas, pero la plataforma no ha sido actualizada desde entonces.

