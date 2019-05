El tierno momento en que un perrito chihuahua intenta alcanzar su postre

Este es el momento adorable que un cachorro de Chihuahua intenta en vano alcanzar en la mesa. El propietario estaba jugando con Chanel, de un año de edad, cuando la merienda cayó del paquete sobre la mesa de la sala de estar en Chonburi, al este de Tailandia.

El dueño del pequeño, salió de la habitación para usar el baño y regresó para encontrar a Chanel de pie sobre sus patas traseras mientras intentaba sin éxito agarrar el crujiente premio con sus pequeñas patas. El video muestra al perro descarado mirando con ilusión la comida mientras se mueve alrededor de la mesa para tratar de acercarse al objetivo.

Chanel se negó a rendirse incluso cuando su dueña caminó hacia atrás y la observó mientras le decía que se fuera. El pequeño perro incluso miró hacia arriba con los ojos de su cachorro como para pedirle ayuda a su amo.

El propietario dijo: "Fue mi culpa por no haber notado la nitidez que quedaba en la mesa. "Pero Chanel sabe que siempre le daré algo de comer si hace una cara de cachorro lindo. Aunque esta vez tuve que decir que no. "No se lo di a ella porque es un alimento humano y no es saludable para ella. Ella también tiene que aprender a no trepar en las mesas ".

TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS: