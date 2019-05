Explorador ruso llega a Chile y completa viaje por el Pacífico Sur en 154 días

El explorador ruso Fyodor Konyukhov concluyó su viaje a través del Pacífico Sur y llegó al Puerto Williams en Chile, el viernes. Konyukhov cruzó a bordo de un kayak de Nueva Zelanda a Chile en 154 días, 13 horas y 37 minutos.

Esta osadía es la primera de las tres etapas de su viaje, ya que pretende navegar alrededor del hemisferio sur.

El explorador enfrentó duras condiciones climáticas durante la mayor parte del viaje. Konyukhov dijo que estaba muy contento de llegar a las aguas chilenas y ponerse en contacto con la marina.

"Cuando entré en las aguas de Chile, me sentí muy confiado porque los marineros chilenos son realmente buenos, no dejaron que me perdiera en el océano", dijo el explorador.

Konyukhov realiza su viaje en un kayak de nueve metros de largo con compartimentos a prueba de agua para guardar alimentos, teléfonos satelitales y sistemas de navegación.

"Mi viaje demuestra que un ser humano puede soportar 150 días en un espacio muy limitado, trabajando sin descanso, pero solo si oras y Dios te ayuda", dijo el explorador.

Fyodor Konyukhov ha navegado cinco veces alrededor del mundo, cruzó el Atlántico 17 veces y se convirtió en el primer ruso en escalar las montañas más altas de los siete continentes.

