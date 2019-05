Beatriz Gutiérrez presenta su libro ‘Tepic Literario' en Monterrey

La investigadora Beatriz Gutiérrez Müller presentó, en la Universidad Metropolitana de Monterrey, su libro ‘Tepic Literario: Revista mensual de literatura, variedades y anuncios’, el cual recopila la obra del escritor nicaragüense Solón Argüello, quien defendió la lucha maderista a principios del siglo XX.

“Esta es una colección que los escritores denominamos Maderistas, comienza todo por Argüello. Él es el padre de esta colección, él es quien participa activamente en la Revolución, sobretodo en el gobierno de Francisco I. Madero. Considerado como un nicaragüense loco que acabó casi ejecutado por el gobierno de Victoriano Huerta, es un poeta que llegó en 1903 o 1904”, expuso la escritora.

La académica detalló que este tipo de personajes le son atractivos, los poetas de principios del siglo XX, sobre todo los considerados raros porque no escribían como otros poetas.

De los 13 volúmenes de Tepic Literario publicados por Argüello, la edición facsimilar presentada por Gutiérrez reúne diez de ellos, con una nota introductoria sobre las revistas publicadas por el poeta y político.







‘Tepic Literario’ fue la única manifestación que tenían los jóvenes de esa época como esfuerzo para quitar a la capital el dominio cultural y político.

“No sólo política y poesía predominaba en las revistas, también se plasmaban anuncios publicitarios de muebles, artículos japoneses e incluso hasta un concurso de belleza. Durante la investigación nos dimos cuenta que había periodistas, escritores y editores ‘provincianos’ enlazados con el movimiento que estaban enojados con el centro por el monopolio de política y de comunicaciones”, agregó.

A la conferencia asistieron Alfonso Romo; el Rector de la UMM, Héctor Sepúlveda Prieto; la diputada federal Tatiana Clouthier; el ex rector de la UANL y ex titular de la SEP, Reyes Tamez Guerra, así como el ex alcalde de Monterrey y ex gobernador del Estado, Sócrates Rizzo García.

