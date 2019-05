Cuenta Gobierno con fondos de más de 300 mmdp; no los utilizará

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que existen dos fondos -uno de estabilización para contingencias y otro que le acaba de informar Hacienda- que suman más de 300 mil millones de pesos (mmdp), los cuales ha instruido ‘no tocar’.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que el Fondo de Estabilización tiene un monto de 300 mil millones de pesos, el cual rechazó que vaya a ser utilizado para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Pero aparte hay otro fondo, me acaban de informar los de Hacienda, de los subejercicios, lo que se dejó de ejercer del presupuesto en años anteriores, de alrededor de 80 mil millones de pesos, y también la instrucción es: No se toca, ‘por si las moscas’. Pero, toco madera, no los vamos a utilizar”, puntualizó.

López Obrador argumentó que no va a utilizar ese dinero porque “las finanzas están sanas”.

“Yo no veo, y lo digo con sinceridad, afortunadamente, ningún problema financiero. Veo que tenemos finanzas públicas sanas”, dijo.

Inversión extranjera creció 7%

De acuerdo con el presidente, la Secretaría de Economía le informó que “en el primer trimestre del año aumentó la inversión extranjera directa en el país, llegó a diez mil millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que significa un incremento del 7% con relación al mismo periodo del año pasado”.

En tanto, dijo que el peso con relación al dólar, se ha apreciado y además destacó el logró del acuerdo para la ampliación de un fondo revolvente para Pemex.

“Repito, nos ampliaron el plazo de tres a cinco años para utilizar el fondo, nos ampliaron el capital hasta ocho mil millones de dólares y, tres, nos bajaron la tasa de interés.¿Qué significa esto? Bueno, hay confianza en el país”.

La estrategia va a funcionar

El mandatario reiteró que su estrategia para crecer económicamente va a funcionar porque ya no va a existir más corrupción en el país.

“Como no hay corrupción tolerada ahora, eso nos permite liberar muchos fondos para el desarrollo, ya no hace falta aumentar impuestos, aumentar la deuda, el que podamos afectar o seguir perjudicando a los ciudadanos. Entonces, el gobierno tiene presupuesto suficiente”, indicó.