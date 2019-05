Muere adulto mayor tras ser empujado de autobús por una mujer

Un adulto mayor identificado como Serge Fournier, de 74 años, falleció luego de que una mujer lo empujara del autobús en el que viajaban el pasado 21 de marzo en Las Vegas.

En el impactante video se ve a la mujer, identificada como Cadesha Bishop, de 25 años, detenida y acusada tras la muerte del hombre, discutiendo con otros pasajeros del autobús poco antes de que el vehículo se detuviera en una parada.

El hombre, que llevaba una andadera debido a que tenía dificultades para caminar, pidió a la mujer que fuera más amable con los pasajeros, algo que no le agrado a ella y empujó a Fournier cuando estaba a punto de bajar.

Las cámaras de seguridad grabaron la caída, pero después solo se ve el cierre de las puertas y a la mujer desplazándose hacia el fondo del vehículo mientras las personas que fueron testigos no hacen nada salvo apartarse de su camino.

Según el comunicado de la policía, la víctima se negó a ser atendida en el lugar, pero más tarde acudió a un hospital para ser tratado de sus heridas.

74-year old Serge Fournier died after he was pushed off a bus. Police arrested a 25-year old woman and charged her with murder. Witnesses say Fournier told the woman “Be nicer to passengers.” @News3LV pic.twitter.com/PYlv02NDdq

— Antonio Castelan (@AntonioNews3LV) May 9, 2019