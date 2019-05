Y el ganador de la Palma de Oro es....

Entre proyecciones, entrevistas, estrés, algunos escritos y también algunas fiestas (al fin y al cabo somos humanos), he aquí algunas curiosidades del mayor festival de cine del mundo.

El periodista y crítico de cine Paulo Portugal, que también preside el jurado de Fipresci en competición, comparte con nosotros algunas reflexiones sobre las futuras elecciones que se harán en Cannes.

¿Qué película ganará la Palma de Oro?

Aunque no se conozca de antemano a ningún ganador, podríamos recurrir a nuestra experiencia para hacer algunas predicciones. Para ello, entramos en la mente del presidente del jurado Alejandro G. Iñárritu, acompañado por sus compañeros de dirección Kelly Reichardt, Alice Rohrwatcher, Maimouna N'Diaye, Yorgos Lanthimos y Pawel Pawlikowski, además de Elle Fanning, la jurado más joven de la historia de Cannes, y la escritora de cómics Enki Bilal.

Aquí están nuestras selecciones:

Pedro Almodóvar – Dolor y Gloria

Es un nuevo regreso para el español Pedro. Aparentemente, su proyecto más íntimo. Lo que puede significar que puede tocar los corazones del jurado compuesto por cineastas. Veamos cómo reaccionan a esta historia de un Almodóvar que mira hacia atrás a las decisiones que tomó en su vida, ya que todo está en caos a su alrededor.

Xavier Dolan – Matthias y Maxime

Este director de 30 años de edad, querido de Cannes, presenta una historia sobre dos amigos que intentan comprender los sentimientos que sienten el uno por el otro.

Kléber Mendonça Filho y Juliano Dornelle – Bacurau

El director brasileño Kléber Mendonça sorprendió a Cannes hace tres años con un excelente 'Aquarious'. Este año, el único cineasta latinoamericano en competencia podría tocar al jurado con el fuerte mensaje de resistencia política de 'Bacurau'.

Ira Sachs – Frankie

Este es el festival de Cannes para el cineasta que tiene 30 años de experiencia. El estadounidense Ira Sachs quiere sorprender al jurado con este proyecto rodado en Portugal. 'Frankie' está protagonizada por Isabelle Huppert, Marisa Tomei, Greg Kinnear y Brandan Gleeson.

Elia Suleiman – It Must Be Heaven

Será una de las últimas películas que se verán en Cannes. ¡Y podría significar algo! Porque este regreso del cineasta palestino después de 10 años trae, como siempre, su propia persona como su alter ego. Esta vez la historia se desarrolla en torno a un personaje principal que busca una patria alternativa. Una vez más esperamos una comedia de errores.

Así que, veremos qué pasa pronto. Pero no olvidemos los posibles elogios para los anteriores ganadores de la Palma de Oro: Terrence Malick (A Hidden Life), Ken Loach (Sorry We Missed You), Jean-Pierre y Luc Dardenne (Young Ahmed), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), o una de las directoras (Jessica Hausner, Justine Triet, Célie Sciama y Mati Diop). Las revelaciones se harán en la tarde del 26 de mayo!

Érase una vez en Cannes: los eventos de glamour más caros

¿Quieres ir de fiesta con Sir Elton John en su evento de Rocketman? ¿O quizás con Leo DiCaprio? El problema no es que estés dispuesto a pagar de 5.500 a 6.000 dólares. Ese es el precio en un mercado negro de un acceso a los eventos más glamurosos del festival. Por ejemplo, también puedes comprar un boleto para una cena con Tarantino y Leonardo DiCaprio en Amfar's, por el precio de $13.5k. O tal vez la fiesta posterior de la película Érase una vez en Hollywood. Nuestra fuente nos dijo que los vendedores están haciendo "fortunas a lo largo de los años"

5

cosas que hay que saber sobre el Festival de Cannes 2019

Según los números

1845 largometrajes fueron sometidos a la consideración de la Sección Oficial y 4.240 cintas cortas fueron revisadas por el Comité de Selección, representando a 39 países. Once de ellos fueron elegidos para la competición oficial. Además, habrá 8 largometrajes compitiendo por la Camera D'Or, por la Selección Oficial, La Semaine de La Critique y Director’s Forthnight.

Igualdad de género

En los últimos años se ha visto un esfuerzo para cerrar la brecha en la igualdad de género en el Festival de Cine de Cannes. Este año, 20 mujeres directoras compiten en diferentes categorías, casi duplicando el número de la edición anterior. Y para Camera D'Or hay incluso una ligera ventaja femenina de 13 directoras por 12 directores.

Los momentos más esperados:

Rambo en la Croisette

Nunca dirás que no. Sylvester Stallone estará en Cannes para promocionar su nuevo proyecto titulado'Rambo V: Last Blood', dirigido por Adrian Grundberg. Aparte de Sylvester Stallone, la película estará protagonizada por Paz Vega, Oscar Jaenada… Pero antes de que lo veamos como John Rambo, no podemos perdernos un metraje exclusivo sobre su larga y exitosa carrera. También habrá una versión restaurada'frame by frame' en 4K de'Rambo: First Blood' de Ted Kotcheff de 1982.

Alain Delon

El legendario actor francés Alain Delon recibirá una Palma de Oro honorífica. El festival desea recordar su gran pasado cinematográfico, con cintas como 'Purple Noon' y 'The Leopard'. A pesar de que siempre hay polémicas sobre sus puntos de vista homófobos, acusaciones de abuso doméstico e incluso la proximidad de Jean-Marie Le Pen, fundador del partido de extrema derecha Front National.

Gratis 'cinema das la Plage' (cine de la playa)

¿Perdiste un boleto para una de las secciones más codiciadas? No te preocupes, siempre puedes conseguir la entrada gratuita para ver los clásicos en una pantalla gigante en la playa. Así es el Cinema das la Plage: sentado en una manta gratis y comiendo nueces dulces junto con varios cientos de espectadores. Después del clásico de François Truffaut '400 Blows' (1959), en el primer día, es posible ver a Dennis 'Easy Rider' (1969), 'Boyz'N'The Hood' (1991) de John Singleton o asistir a la fiesta de karaoke.