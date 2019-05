Si Teherán quiere pelea, será el final de Irán: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Teherán quiere guerra, "será el final oficial de Irán”.

La declaración del mandatario se da luego de que el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, Hosein Salamí, aseguró hoy que Irán no teme una guerra pero Estados Unidos sí, al tiempo que advirtió de que Oriente Medio puede convertirse en "un polvorín" para Washington.

Trump utilizó su cuenta de Twitter para advertir que “nunca más vuelvan a amenazar a Estados Unidos” en medio de la tensión con Teherán debido al despliegue militar de elementos estadounidenses en el Golfo Pérsico con el grupo de combate del portaviones USS Abraham Lincoln.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de mayo de 2019