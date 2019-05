44% de la contaminación por PM 2.5 no es culpa del automóvil

En la Ciudad de México, el 44% de la contaminación generada por partículas PM 2.5 (menores a 2.5 micrómetros) no proviene de los automóviles, por lo que además de endurecer el programa Hoy no Circula, se deben implementar otras acciones para reducir este tipo de emisiones.

De acuerdo al Inventario de Emisiones de la CDMX, en 2016 se liberaron en la capital del país cinco mil 142 toneladas de PM 2.5, 29% de estas partículas fueron provocadas por fuentes de área, es decir, por actividades de construcción, pavimentación, por las panaderías y por el consumo de gas LP que se hace en los hogares.

En tanto, otro 13% de las partículas de contaminación más finas fueron provocadas por fuentes puntuales, esto es, las industrias derivadas de la generación de energía eléctrica y de actividades industriales como la química, textil, alimentaria, maderera, metalúrgica, metálica, manufacturera y procesadora de productos vegetales y animales, entre otras.

Además, los capitalinos también contribuyen a la generación de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). En 2016 se generaron 164 mil toneladas de COV, de las cuales 69% se emite por las fuentes de área; la principal emisión es ocasionada por las fugas de gas L.P en el sector habitacional, pues según un estudio realizado por la Secretaría del Medio Ambiente, cuatro de cada 10 casas presentan fugas.

Propuestas

Al respecto, el integrante del Observatorio Ciudadano para la Calidad del Aire, Stephan Brodziak, apuntó que además de mejorar la verificación, las autoridades deben voltear a ver los marcos normativos para la industria y hacer que se cumplan.

De igual forma -dijo- los ciudadanos deben hacer de su parte para mejorar la calidad del aire y reducir en lo posible el uso del automóvil, exigir a las autoridades mejor transporte público y demandar infraestructura ciclista y peatonal adecuada.

En tanto, el especialista en calidad de aire de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad la Salle, Alex Arias, apuntó que para atacar el otro tipo de contaminación que no generan los autos se deben revisar las emisiones de la industria y las autoridades adoptar medidas para repavimentar o construir en horarios en donde no se afecte la calidad del aire.

Asimismo, indicó que los capitalinos deben reducir en lo posible el uso del gas LP y optar por alternativas solares para contribuir con su granito de arena al cuidado del medio ambiente.

Por último, el responsable de los temas de calidad del aire en Greenpeace, Pablo Ramírez, comentó que debe haber una comunicación directa con autoridades en este tema, y se debe apostar por un transporte público eficiente, para evitar que la contaminación nos vuelva a asfixiar.

Oídos sordos

El mismo inventario de emisiones sugiere que para reducir estos contaminantes se deben instalar equipos de control de emisiones (filtros de partículas y catalizadores), así como la introducción de tecnologías como Euro VI y EPA2010 o posteriores, para que se pueden reducir las partículas finas en más del 90%.

Aunque estos datos se conocían desde el 2016, la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum no tomó previsiones al respecto, por lo que se registró la semana pasada una severa crisis ambiental.

A pregunta expresa, Sheinbaum dijo: “Creo que de eso ya hablamos mucho y la verdad es que no me voy a meter en eso, yo creo que lo importante aquí para la población es que haya no solamente un programa de contingencias ambientales porque finalmente la contaminación afecta la salud, sino un programa de largo plazo que nos ayude a ir reduciendo la concentración de contaminantes”.

Toneladas de PM 2.5 producidas en 2016

101 por combustión habitacional

130 generadas por taxis

274 por autos particulares

281 por camionetas

294 generadas por fábricas

450 por construcción

629 por pavimentación de vialidades

864 autobuses

mil 10 tractocamiones

Mil 108 por otras causas

