Evo Morales pide a la oposición unirse para enfrentarse en elecciones

El presidente de Bolivia, Evo Morales, alentó este martes a que los candidatos de oposición se unan para poderlos enfrentar "democráticamente" en las elecciones presidenciales programadas para el 20 de octubre próximo.

"Deseamos que se unan (los opositores)", dijo el mandatario durante su discurso en la entrega de una línea de transmisión eléctrica en el departamento de Chuquisaca.

Morales, que calificó a sus detractores como "procapitalistas", "proimperialistas" y "neoliberales del pasado", dijo los partidos de oposición "tienen el derecho a unirse" y consideró que comenzaron a hablar de ello después de la concentración del sábado pasado en la que inició oficialmente su campaña por la reelección.

A juicio de Morales, alrededor de un millón de militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) se congregaron en la pista del aeropuerto de Chimoré, población del trópico de Cochabamba en el centro del país.

Esa manifestación fue considerada la más grande de la historia del país, según el oficialismo.

El jefe de Estado aseguró que enfrentar a una oposición unida permitiría reconocer a los que son "del pueblo" y quiénes "son del imperio".

Consultado sobre la posibilidad de formar un bloque único, el ex mandatario y candidato a la Presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, declaró a los medios que no está en condiciones de renunciar a su postulación debido a que a su juicio los votantes lo señalan como una opción "para ganar esta elección".









De acuerdo con varias encuestas, Mesa se proyecta como el principal contendiente de Morales, con una preferencia mayor a la de los otros siete candidatos.

Mesa fue señalado por algunos opositores como el principal responsable de que no se haya consolidado un solo bloque que haga frente a Morales.

En este proceso electoral también postulan a la presidencia el senador Óscar Ortiz, por la alianza Bolivia dice No, el también ex presidente Jaime Paz Zamora por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), entre otros.

Morales se presenta a las elecciones para conseguir su cuarto mandato que lo mantendría en el poder hasta 2025, año del bicentenario de la independencia de Bolivia.

El jefe de Estado consiguió su habilitación a la reelección indefinida gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, en 2017, que consideró que tiene el derecho humano de presentarse y el pueblo de elegirlo en futuros comicios.

Aquella decisión se contrapuso a un referéndum celebrado en 2016 que le negó esa posibilidad.

La pasada semana, el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante su visita a Bolivia aseguró que sería "discriminatorio" impedir que Morales pueda presentarse a una nueva elección pese a que varias veces se manifestó en contra a esa posibilidad.

Esas declaraciones fueron mal recibidas por la oposición boliviana que criticó con dureza al representante máximo del organismo hemisférico.

