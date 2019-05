Primer vistazo a Charles Manson en el nuevo tráiler de "Once Upon a Time in Hollywood"

Sony Pictures liberó el nuevo tráiler de la película "Once Upon a Time in Hollywood", en el cual podemos ver a Damon Herriman en el papel del asesino Charles Manson.

El nuevo adelanto fue liberado durante la corrida de la película en el Festival de Cannes y se espera que la acogida sea sumamente positiva, tomando en cuenta la trayectoria impecable de Quentin Tarantino.

La película narra la historia de un actor de televisión y su odisea por tener una mayor fama en la época de los asesinatos de Manson.

Había una vez… en Hollywood será la novena película de Quentin Tarantino y es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

La cinta llegará a los cines el 26 de Julio

