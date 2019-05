Recuerdan en vigilia al bebé Tadeo y a su mamá Elizabeth, a un año del atentado

Colectivos de la sociedad civil realizaron esta tarde una vigilia en honor al bebé Tadeo y su madre Elizabeth de la Rosa, al cumplirse el primer aniversario del ataque incendiario contra un autobús de pasajeros en la colonia Mariano Otero de Zapopan.

Entre los familiares que acudieron se encuentra Yolanda García, madre de Elizabeth, quien afirmó que a pesar de la promesas de las autoridades, no había sido reconocida como víctima, hasta hace dos semanas, que fue incorporada al Registro Estatal de Víctimas.

“Desde ahí (21 de mayo), hasta hoy, se me han estado negando mis derechos. Apenas hace 15 días me avisaron que me incorporaron al registro, o sea que ya soy víctima… pero tuve que pelearlo, no me lo dieron, ni me lo ofrecieron, tuve que pelearlo. Entonces, eso es lo que quiero, necesito saber qué es lo que está pasando con el caso, no se nada, no estoy enterada de nada”, señaló la madre de Elizabeth.

FOTO: Héctor Escamilla

El atentado atentado contra el autobús fue la reacción de la delincuencia organizada tras la detención de presuntos delincuentes que intervinieron en el intento de homicidio del ex secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera. Tadeo murió 24 horas después de la agresión, mientras que Elizabeth falleció hasta el mes de agosto pasado, luego de ser trasladada de Guadalajara, a un hospital de Galveston y de regreso a Guadalajara.

Señaló que aunque la autoridad afirmó que se le entregó un apoyo y una compensación, esto no fue cierto.

“Hay un documento donde ellos dicen que se dio el apoyo, o sea, como si me hubieran dado el Registro de Víctima desde entonces, pero es algo que nunca ocurrió”.

La vigilia se realizó en la glorieta de los Niños Héroes; en el lugar se colocaron veladoras y flores junto a las fotos de Tadeo y su madre Elizabeth.

En la vigilia no se mencionó a otra víctima de estos ataques, Francisco Javier Sánchez, alcanzado por una bala cuando cruzaba un puente peatonal por la zona de La Tijera.

