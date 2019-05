Cuando somos niños soñamos con llegar a ser adultos, comprarnos cosas, tomar decisiones solos y no tener que pedir permiso para nada; lo que nadie nos dice es que obtener estos privilegios cuesta y cuesta caro. Convertirnos en adultos es significado de independencia sí, pero también de responsabilidad, ahora hay que pagar cuentas, ser organizados y si se puede hasta ahorrar.

Seguramente en más de una ocasión te pasó que llegó el final de la quincena y para lo único que te alcanzaba era para una lata de atún o una sopa instantánea, recordaste tus tiempos de estudiahambre o preferiste dejar lo que te quedaba de presupuesto para salir el fin de semana o si eres más organizado quizá mejor preferiste invertirlo para generar más dinero pero lo que intentamos decirte es que te comprendemos cuando dices que a veces los finales de quincena parecen una triste historia de terror.

Sabemos que esta sensación viene acompañada de un remolino de emociones que van desde desesperación hasta la satisfacción de sobrevivir a lo que se venga, ¿qué crees? como tu hay miles de personas que a diario pasan por lo mismo. Resulta que en Guadalajara hace un par de años un joven llamado Adalberto Flores se dio cuenta que pedir un préstamo era súper complicado y decidió crear lo que hoy conocemos como una de las startups más importantes de México.

Kueski, una empresa de tecnología que ofrece préstamos sin buró de crédito por internet en cuestión de minutos gracias a un sistema de inteligencia artificial que permite evaluar a sus usuarios mediante variables poco convencionales para determinar qué tan probable es que alguien pague, lo que significa que el buró de crédito en realidad no es una limitante, así que si eres de los que además tiene tiempo arrastrando una bolita de nieve que le impide recuperar su historial crediticio, pues aquí tienes un combo ganador.

Toparse con este tipo de soluciones muchas veces puede sentirse muy similar a ver la luz al final del túnel, ya que la realidad es que al convertirnos en adultos vamos a enfrentar eventualidades que salen de nuestro alcance y siempre es bueno saber que hay personas y empresas que entienden que todos estamos expuestos a situaciones que salen de nuestro alcance fuera de nuestro control por lo que el saber que podemos tener acceso a este tipo de soluciones sin importar nuestra situación crediticia nos da un aire de tranquilidad y más si podemos hacerlo todo desde un dispositivo con conexión a internet, es decir, no tenemos que salir de casa para obtener ese flujo de efectivo que necesitamos para emergencias, inversiones o diversión.

Recuerda que es importante no recaer en los errores que quizá tuvimos en el pasado, así que si este tipo de productos te llaman la atención es básico que generes un historial crediticio saludable realizando tus pagos a tiempo y si puedes hacerlo antes de tiempo mejor, muchas empresas, como esta que te acabamos de presentar no cobran ningún tipo de penalización por pronto pago y si eres de los que todo se les olvida, ellos también se encargan de estarte recordando cuando debes de pagar para que no se te escape toda esa información y si eres cumplido puedes ir accediendo a montos mayores, mejores tasas de interés y otros productos, en otras palabras vas desbloqueando niveles en la vida de adulto.