A ciegas, el Metrobús retiró botes de basura

El Sistema Metrobús admitió desconocer la cantidad de basura que se genera al día en sus instalaciones, pero aún así decidió “experimentar” y quitar, hace algunas semanas, la mayoría de los botes para depositar desechos que se encontraban en sus instalaciones.

A través de una solicitud de información, que fue confirmada por el equipo de comunicación social del organismo, el Metrobús reveló que ignora la cantidad de desechos que se generan porque ésta no es su obligación ni de la empresa de limpia que contrataron.

“Metrobús celebró con GERLIM, S.A. de C.V., un contrato para la limpieza de las estaciones y terminales. Ahora bien, no se encuentra establecida dentro del contrato la obligación de GERLIM, S.A. de C.V. de llevar a cabo la medición y estadística de la recolección de basura. Conforme a esto, el organismo no tiene atribuciones para llevar a cabo el procesamiento de desechos que se generan en la diversas líneas del sistema, por lo que no tenemos una cifra de cantidad de desechos”, señala la solicitud de información.

Esta información fue corroborada por la oficina de comunicación social del organismo, la cual señaló que actualmente solo cuentan con 54 contenedores que se localizan en la Línea 1, de Indios Verdes a Chilpancingo; Línea 3, de Tenayuca a Montevideo; y Línea 6, de El Rosario a Martín Carrera.

Hace unas semanas el Metrobús comenzó a quitar los contenedores que se encontraban en sus instalaciones argumentado que los vecinos de algunas colonias aledañas y comerciantes llegaban a depositar sus desechos, lo anterior provocó descontento de usuarios.

Esta decisión se tomó sin conocer la cantidad de desechos generados, pero tampoco esta medida ha ayudado a reducir la basura, pues el Metrobús informó, en la solicitud de información, que “al día de hoy no se cuenta con medidas para combatir el exceso de desechos generados diariamente por los usuarios de este servicio”.

De igual forma, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) señaló desconocer la cantidad de basura que se genera al día o al mes, y señaló que esto es responsabilidad de las alcaldías. En tanto, el Metro reveló que al mes se producen dentro de sus instalaciones 271 toneladas de desechos orgánicos y que tampoco cuenta con botes para depositar basura.

Basura Cero

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el programa Basura Cero, con el que se busca que la mayoría de lo desechos sólidos orgánicos que se generan en el capital del país sean reutilizados.

Asimismo, destacó que se intenta reducir el envío de basura a los rellenes sanitarios de ocho mil 600 toneladas a sólo dos mil para el año 2024, y en el caso de los residuos de cascajo, también se buscará su reciclamiento, al obligar al gobierno capitalino y las alcaldías a comprar y ser consumidoras de este material.

“Qué quiere decir Basura Cero, que generemos un esquema en donde buscamos que ya no se envíen residuos sólidos a los rellenos sanitarios, es decir, que todo sea aprovechable de diferentes maneras. Y esto qué significa, pues que avanzamos a una economía circular; qué quiere decir economía circular, que los residuos regresan a la economía”, expuso.

Basura generada el día en la CDMX:

Cada capitalino produce en promedio al día 1.37 kilos de basura

Al día se generan 12 mil 998 toneladas de desechos

47.98% de la basura se genera en los hogares

25.60% de los desechos se produce en los comercios

13.72% proviene de los servicios

4.50% de la Central de Abastos

Así lo dijo: “Quitamos los botes de basura, como un experimento, los tenemos guardados. Lo que les puedo decir es que donde no hay botes de basura, tiende a no haber basura, y eso es algo controversial, pero estudiado”, Roberto Capuano, director del Metrobús.

