IKEA: “Es el momento perfecto para llegar a México”

La primera tienda de la marca sueca de muebles Ikea en América Latina se abrirá en nuestro país en el último trimestre del próximo año, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En una entrevista con Publimetro, la gerente de Finanzas y Operaciones de Ikea México, Tonje Raden adelantó que otras cuatro ciudades mexicanas están en los planes de la firma.

¿Cuáles son los planes de expansión de Ikea en la República mexicana?

– Nuestra visión es mínimo dentro de 10 años estar en varios sitios de México. En Guadalajara, en Monterrey y en otras ciudades de un millón o más (de habitantes), como Puebla, Querétaro y muchas otras. No hay un número fijo porque a esa ambición no queremos ponerle un techo y tiene que ver con la forma en que responda el cliente. Puede que sean 20 o 100 tiendas pero queremos crecer con el cliente. Lo que también es muy importante es que abrimos e-comerce desde el día uno y eso también es para abarcar muchas personas, pues una tienda no da para todos, pero sí queremos que sea rápida la expansión.

La empresa abre sus puertas el próximo Otoño de 2020. / Cortesía Ikea

¿Por qué tardaron en llegar a México?

– Tiene que ver con nuestros procesos. Nos enfocamos mucho en que todo se hace correcto, ético, transparente, abierto, etcétera. Creo que este es el momento perfecto para abrir aquí en México y sí, lamento que el cliente nos haya tenido que esperar pero hemos querido venir, y venir bien. Para traer nuestra visión tuvimos que trabajar muy duro para asegurar los precios y eso toma tiempo. Queremos que esto sea para la mayoría de los mexicanos.

¿Cómo será la dinámica de los precios?

– Recordemos que Ikea es de la familia Kamprad y por eso tenemos que estar muy apegados a su visión: ofrecer un mejor día a muchas personas. No somos exclusivos, en cuanto a la gama de muebles que hay hoy por hoy en México; somos inclusivos y la verdadera visión de nuestro creador, Ingvar Kamprad (finado), fue tener muebles de buen diseño y que sean sustentanbles; que podamos dar una garantía de 10 o 25 años. Eso no debe ser un lujo para los ricos, debe ser para todos. Queremos más bien inrrumpir un poco el mercado y llegar con algo nuevo.

¿En cuánto se estima la inversión para abrir la primera tienda en México y cuál es su expectativa de retorno económico?

–Puedo empezar por lo más divertido siempre que es la venta. La verdad mi número es altísimo. Creo que vamos a vender mucho y puede que esta sea una de las mayores tiendas en el mundo, de las 400 que tiene Ikea. Este mercado es muy fuerte y sabemos que mucha gente conoce la marca. Sobre la inversión, nosotros nos enfocamos más a largo plazo; no hay un techo en ese sentido. No es sólo un proyecto. No seríamos fieles a la visión si llegáramos sólo a una tienda; la inversión es diversa y a largo plazo.

¿Cuáles han sido las ciudades en las que Ikea ha tenido más éxito?

—Es difícil comparar, pero lo hacemos siempre con respecto a la calidad de la tienda, si es sustentable o cómo se crea. Número uno para que se reconozca la visión de Ikea y número dos para que se localice al mercado. Ikea en mi país Noruega) o en Suecia lleva 70 años, entonces es muy distinta la dinámica porque el cliente ya conoce la marca. Es muy difícil comparar y la verdad nosotros nos basamos mucho en el potencial que vemos en el mercado. Por eso, en el caso de México, tuvimos un colega de expansión que lleva cuatro años estudiando este mercado.

¿Cuáles sería las tres razones para comprar en Ikea; sobre todo para quienes no conocen la marca?

–Número uno la accesibilidad porque es para todos. Puedes venir y vamos a asegurar que hay muebles para ti; qué están al alcance del bolsillo. Dos, sustentabilidad. Por ejemplo, la semana pasada mis niños no podían ir a la escuela por la calidad de aire en México; tenemos que hacer mucho y siento orgullo de trabajar para una marca que está intentando hacer todo lo que puede. Y tienes que saber que cuando compras en Ikea no es consumismo como tal, es realmente algo que te durará porque da garantías muy buenas; mucho menos uso de agua, etcétera. También si entras y eres colaborador y tienes una carrera con nosotros son muy importantes los valores.

¿Cuál es tu experiencia como empleada: el ambiente laboral y el salario?

–Nosotros todavía no hemos anunciado nuestro paquete de beneficios, pero será pronto y muy importante porque la gente tiene que poder elegir y hay muchos sueldos en México donde no. Aquí puedes venir a ser tu mismo. Yo, no en cualquier empresa tendría mi puesto, por lo que yo soy. Venir a ser yo en el trabajo; eso es inclusión. Creo que ese es el argumento más fuerte.

“Fue importante empezar en la Ciudad de México porque es el mercado más grande y más difícil. No queríamos irnos por el lado más fácil. Tenemos que llegar al cliente”.

CIFRA

12

millones de visitantes anuales recibirá la sucursal que se ubicará en el centro comercial Encuentro Oceanía, al oriente de la capital del país.