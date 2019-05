Licitación del Cablebús continuará con invitación restringida

Este lunes se realizará la invitación restringida a cuatro empresas internacionales para la licitación de la Línea 1 del Cablebús Cuauhtepec-Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Esto, luego de que la semana pasada el Órgano Regulador del Transporte (ORT) declaró desierto el primer proceso de licitación debido a que las empresas finalistas no cumplieron con los requisitos técnicos ni las expectativas financieras del gobierno capitalino.

La mandatario capitalina detalló que las empresas invitadas son: Leitner, Doppelmar,POMA y Bartholet, consocios que cuentan con la capacidad técnica que se requiere.

En conferencia de prensa, el secretario de Movilidad capitalino, Andres Lajous Loaeza, aseguró que el proyecto seguirá y que se hará la invitación restringida a las tres empresas que llegaron a la final de la licitación y se realizará un análisis más profundo del presupuesto que presenten.

El director del ORT, Pável Sosa Martínez, explicó que “una licitación desierta puede convertirse en una invitación restringida para evaluar propuestas. Las autoridades estudian qué empresas cumplen con los requerimientos tecnológicos y después se adjudica a la organización que se encargará del proyecto”.

La jefa de gobierno capitalino no descartó que, en caso de que no otorgue la licitación a alguna de las empresas invitadas, pueda realizarse una adjudicación directa, pero aseguró que no permitirá la corrupción en su gobierno y que el proceso del Cablebús será transparente y competitivo.

La decisión sobre la empresa encargada de la construcción de la línea 1 del Cablebús tardará alrededor de cuatro semanas, por lo que se espera que se prevé que la construcción inicie el mes de julio.

Anuncia Trolebús elevado

Sheinbaum Pardo adelantó que su administración planea la construcción de un Trolebús elevado de Santa Martha-Constitución 1917.

El proyecto contemplaría una distancia de siete kilómetros que podría trasladar a 130 mil usuarios y se lograría a través de la adquisición del doble de unidades de Trolebús.

