Recientemente tuve la oportunidad de comprar en Lumen en línea y ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido, a pesar de haber comprado de forma constante en diferentes tiendas online.

Todo comenzó cuando me acerque a una sucursal, en una de sus ventas de regreso a clases, quería un estuche de arte, papel y una impresora buena, bonita y barata. Tras revisar físicamente, no encontré lo que buscaba. Pero como es mi costumbre, pregunté por si acaso.

Un par de consultas después, la señorita que me atendió dijo: tenemos diferentes productos en línea y te pueden salir más baratos. Me mostró y en efecto, así era. Me podía ahorrar hasta un 30%, nada despreciable.

Como siempre me sucede cuando voy a comprar en línea, investigo antes de pagar. Es una buena práctica enterarte cómo les ha ido a otras personas😉. Encontré muchos comentarios a favor, así que me animé a hacerlo.

La primera sorpresa fue que aceptaban pagos mediante PayPal, lo cual significaba que, en caso de que algo saliera mal, podría poner una reclamación.

Tras haberme decidido a comprar en lumen.com.mx encontré diversas formas de entrega. Me interesó mucho la opción de Recoger en Sucursal, aunque sonaba bastante atractivo recibir en 24 o 48 horas con Lumen Express. Decidí Entrega a Domicilio y recibí mi orden de forma garantizada en tiempo y forma.

El proceso de compra en línea fue rápido, fácil y seguro; en general, la experiencia no tuvo grandes contratiempos.

Además, la navegabilidad de la tienda en línea me permitió ver que existen muchísimos productos y marcas como laptops, tabletas gráficas, restiradores, plotters, plumas fuente, pinturas acrílicas, acuarelas, bastidores, material escolar, material para oficina, lápices de colores profesionales y semiprofesionales, pinceles, blocks y una amplia gama que calcularía en más de 15 mil.

Ahora sé que en lumen.com.mx se pueden aprovechar todas las ofertas y promociones, así como temporadas exclusivas como Hot Sale.

Lo recomiendo ampliamente y seguro que volvería a comprar en línea.