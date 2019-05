Manta homofóbica en la CDMX causa indignación

La mañana de este lunes "apareció" una manta con un mensaje homofóbico en Avenida Revolución en la Ciudad de México, situación que causó indignación de usuarios en redes sociales y activistas por lo derechos de la comunidad LGBT+.

Desde primera hora transeúntes y automovilistas vieron la manta colgada en uno de los distribuidores viales del segundo piso del Periférico, misma que fue retirada hasta después del mediodía.

El mensaje invita a defender la heterosexualidad a través del Día Internacional de la Heterofobia.

La organización ConFamilia compartió el mismo argumento en sus redes sociales este lunes.

La respuesta de los internautas no se hizo esperar:

Este día contra la << #Heterofobia >> @confamiliamx me gustaría conocer sus testimonios de discriminación, así mismo saber sobre los derechos que se les han negado, también me gustaría conocer el índice de HOMICIDIOS que se han realizado, por el hecho de ser heterosexuales. pic.twitter.com/GiTPhJJcWX

La heterofobia no existe. Nadie discrimina a los heterosexuales. Nadie busca que los heterosexuales no tengan hijos, no se casen o no adopten. Dejen de hacer el ridículo!

— Luis Gonzalez (@luis_gj) May 27, 2019