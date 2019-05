Murió Tam, el último rinoceronte de Sumatra macho en Malasia

La Fundación Internacional del Rinoceronte informó este lunes sobre el fallecimiento de Tam, el último macho de la especie de Sumatra que vivía en cautiverio en Malasia.

La salud de Tam, que al fallecer tenía aproximadamente 35 años de edad, se había deteriorado en los últimos meses.

La Alianza de Rinocerontes de Borneo lo había cuidado desde 2008, cuando fue rescatado de una plantación de aceite de palma y colocado en un centro de atención administrada en la Reserva de Vida Silvestre Tabin de Sabah.

Ahí se intentó que Tanaturalmente con Iman, una hembra capturada en 2014, así como otra hembra rescatada, Puntung, que tuvo que ser sacrificada en 2017, sin embargo, ambos intento fueron infructuosos.

Expertos indican que hay menos de 80 rinocerontes de Sumatra en libertad, dispersos en poblaciones tan pequeñas que eventualmente desaparecerán.

Today, we bid farewell to Tam, our last surviving male Sumatran #rhino. Our hearts are filled with sadness as we mourn the loss of a species. With Tam gone, we now only have Iman left, our last female rhino. Let the loss of Tam be the wakeup call. Our #wildlife needs protection pic.twitter.com/3E6LbY5EzN

— WWF-Malaysia (@WWFMy) May 27, 2019