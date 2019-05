¿Quién es Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México?

Este martes fue detenido en Mallorca, España, Alonso Ancira, dueño de la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), quien está acusado junto con Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, de realizar operaciones financiaras con recursos de procedencia ilícita, por lo que las cuentas de la compañía fueron congeladas.

Alonso Ancira es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, además tiene dos doctorados Honoris Causa por la University of The Incarnated Word y por la Texas A&M University.

En 1991 llegó a la dirección de AHMSA y en 2016 fue nombrado presidente del Consejo de Administración de la empresa.

También fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) en 1993, así como presidente del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable.

Durante el sexenio de Peña Nieto puso en marcha el proyecto ‘El Fenix’, en donde se invirtieron dos mil 300 millones de dólares, con lo que la producción de acero se incrementaría de 3.8 millones de toneladas anuales a cinco millones.

De acuerdo con un reportaje de Quinto elemento lab y publicado por Aristegui Noticiasen agosto del año pasado, Pemex compró en 2014 la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados, propiedad de AHMSA por 475 millones de dólares, lo cual fue calificado por varios especialistas como un pésimo negocio, ya que la planta tenía 14 años sin operar y su maquinaria era de hace 30 años.

Un mes después de la compra, AHMSA transfirió cerca de cuatro millones de dólares a una firma offshore de Odebrecht, desde la cual se distribuyen millones de dólares para pagar sobornos a altos funcionaros en donde la empresa tenía contratos, entre ellos a Emilio Lozoya, según declararon ex directivos de Odebrecht a la justicia brasileña.

