Hombre se prende fuego cerca de la Casa Blanca

Un hombre que no ha sido identificado por las autoridades estadounidenses se prendió fuego este miércoles frente a la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos, el cuerpo encargado de proteger al presidente y a su familia.

El incidente ocurrió sobre las 12:20 (hora local) e n el parque de La Elipse, entre la mansión presidencial y el monumento a George Washington, el icónico obelisco de la capital estadounidense.

"Agentes del Servicio Secreto respondieron en segundos, apagaron el fuego y empezaron a administrarle (al hombre que se prendió fuego) primeros auxilios", indicó un portavoz de la agencia estadounidense, Jeffrey Adams.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid. — U.S. Secret Service (@SecretService) May 29, 2019

Después del suceso, el individuo fue transportado a un hospital local para ser atendido de las heridas que sufrió al quemarse.

Las autoridades no desvelaron más detalles sobre su identidad, motivos, el alcance de sus heridas o los posibles cargos que pueda afrontar.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme — Krisjan Berzins (@KrisjanBerzins) May 29, 2019

Otros ataques en la Casa Blanca

El pasado 12 de abril otro hombre intentó prenderse fuego frente a la Casa Blanca, pero agentes del Servicio Secreto impidieron que lo hiciera.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso se movía en una silla de ruedas eléctrica cuando, de repente, "prendió su chaqueta en llamas".

Varios incidentes en los últimos años protagonizados por individuos que han saltado la verja que protege la Casa Blanca han motivado un aumento gradual de la seguridad en el perímetro de la residencia presidencial.

En febrero del año pasado, una mujer estrelló su vehículo contra una de las vallas de seguridad que protegen el edificio, lo que obligó a cerrar temporalmente el complejo que alberga la residencia presidencial.

Este suceso se produjo minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, ofrecieran una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca.

Apenas un mes después, un hombre perdió la vida tras pegarse un tiro frente a la Casa Blanca por motivos desconocidos.Hasta el momento, se desconoce la condición y los motivos del hombre. Un primer video fue publicado en Twitter por Krisjan Berzins, quien dirige un servicio de jardinería y césped en Alexandria, Virginia.

"Video de la persona que fue literalmente envuelta en llamas en el césped #WhiteHouse. Increíble ", escribió Berzins en Twitter, tuiteando las imágenes a Fox News".La elipse de la Casa Blanca es conocida oficialmente como "President's Park South" y es "un parque de 52 acres ubicado directamente al sur de la Casa Blanca. Era parte del plan original de la ciudad de L'Enfant ", según mallhistory.org. El Servicio Secreto le dijo a CNBC que la agencia "respondió en segundos" después de que el "individuo masculino se prendió fuego".

