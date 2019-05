Leemos cuentos a niños para fomentar respeto y eliminar prejuicios: Turbulence

En Monterrey, Nuevo León, causó revuelo una actividad que realizaron varias drags queens en Casa Naranjos del Tec de Monterrey, en donde asistieron a leer cuentos y realizar varias actividades didácticas con niños, con el propósito de fomentar la tolerancia, el respeto y eliminar prejuicios.

Erick Martínez, quien da vida a Turbulence Drag Queen y quien participó en el evento, dijo que contrario a las acusaciones de corrupción de menores que presentó el frente Familias Fuertes Unidas por Nuevo León, las drags que acudieron a ese sitio replican las actividades que realiza la organización Drag Queen Story Hour, que opera en varias ciudades de Estados Unidos.

“Estas actividades son muy buenas porque les enseñas a los niños a respetar, el objetivo es que no crezcan con homofobia, con odio hacia las personas, no veo que tenga algo de malo, aunque respeto la opinión de las personas que les disgustó esta actividad, pero a los niños y sus papás no les hablamos de nuestras preferencias sexuales, ni de nuestro trabajo, les dijimos qué es una drag queen, porque muchos niños creían que éramos payasos, lo cual no nos ofendió, pero les explicamos las diferencias”.

Turbulence, quien tiene un personaje que parodia al 'Sombrerero loco', agregó que recibió varios mensajes en sus redes sociales en donde criticaron que haya asistido a Casa Naranjos, pero considera que estas personas sólo se dejaron llevar por las imágenes que se difundieron, sin investigar en qué consiste la actividad, ni que los papás de los niños estuvieron presentes en todo momento y se trató de un momento de diversión.









“Recibí menajes en los que me cuestionaban que quién me creía para ir hablar con los niños sobre mi trabajo, yo no les hablé de eso, yo fui a divertirlos, a leerles un cuento de forma graciosa, ponerles una actividad, los papás de los niños también se divirtieron, siempre habrá quien critique tu forma de actuar, no sólo de nosotras, sino de todo mundo”.

Erick Martínez insistió en que las sociedades deben avanzar, reconoce que ha habido muchos cambios positivos, pues en Monterrey nunca ha tenido ningún impedimento para trabajar por su preferencia sexual, pero a diario padece algún tipo de acoso en las calles por su forma de vestir o conducirse, por lo que es importante fomentar desde pequeños el respeto y la tolerancia a los demás.

“Algunas personas dicen que nosotros queremos confundir a los niños con estas actividades, no, al contrario, lo que queremos es que haya respeto, enseñanza, que todos podamos estar a gusto en calle; es padre que haya actividades en donde los niños desde chiquitos aprendan a respetar a la gente que tiene otra forma de vida, contribuir a eliminar el machismo, la homofobia, los prejuicios”.

Consideró que los señalamientos que hizo Familias Fuertes Unidas por Nuevo León no pasen a más, ya que no tiene sentido que ese grupo de personas los quieran perjudicar por realizar una actividad que tiene como objetivo divertir a los niños, fomentar el respeto y la tolerancia.

