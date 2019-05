Trump amaga con nuevo arancel a México hasta que frene migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel de 5% sobre productos de México a partir del 10 de junio para presionar al país a detener flujo de migrantes.

A través de un mensaje en Twitter, el mandatario indicó que la tarifa aumentará gradualmente hasta que se solucione el "problema de la migración ilegal".

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019