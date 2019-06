Estados Unidos enviará agentes a la frontera de México con Guatemala

El Gobierno de Donald Trump enviará a docenas de agentes a la frontera norte de Guatemala con México para ayudar a las autoridades locales a frenar en su origen el éxodo migratorio centroamericano hacia Estados Unidos, según informó este viernes el diario The Washington Post.

Dozens of Homeland Security agents and investigators to deploy to Guatemala-Mexico border in bid to slow unauthorized migration https://t.co/QCBv6pevlX

— The Washington Post (@washingtonpost) May 31, 2019