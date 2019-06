En aumento accidentes entre los motociclistas de Jalisco

Debido a sus bajos costos, las motocicletas son los automotores cuyo uso más crece en la entidad. Según datos de la Secretaría de Finanzas, en este momento habría en la entidad 505 mil de estas unidades y cada año crece 12% su entrada al parque vehicular.

Para especialistas en temas de movilidad, el número de estas unidades incrementará todavía más, a causa de las aplicaciones para reparto de alimentos y de otros servicios que requieren este tipo de vehículos.

A la par de esta motorización, también crece el número de accidentes protagonizados por motocicletas y que tienen resultados fatales. En los últimos cinco años, el promedio accidentes de motos al año fue de cuatro mil 500, mientras que en el lustro previo era de tres mil 600 accidentes. Tan sólo en las últimas 72 horas, tres motociclistas fallecieron en percances, entre ellos una mujer.

Datos de la Secretaría de Transporte mencionan que los motociclistas son de los grupos de conductores que más multas reciben. En total, hasta mayo de este año, se han emitido más de 12 mil multas a motociclistas por no portar casco el conductor o su acompañantes (artículo 184 fracción I de la Ley de Movilidad). Detrás de esta falta está no usar cinturón de seguridad y el uso de aparatos de telefonía al manejar, que sumaba 11 mil y tres mil 396 cédulas de infracción, respectivamente; sigue la violación al artículo 178 fracción XVI de la Ley de Movilidad, que sanciona a los motociclistas que no respeten su carril de circulación, así como los que circulen por pasos a desnivel o puentes donde se encuentren expresamente prohibida su circulación; por esta falta son mil 947 multas.

“A pesar del incremento en el uso de la motocicleta, no ha permeado una cultura vial que lo acompañe. Siguen dándose las prácticas de peligro porque los motociclistas no están muchas veces conscientes de su vulnerabilidad. En un automóvil te protege una caja de metal, pero en una moto estás expuesto a todo y cualquier derrapón, caída o choque puede ser de consecuencias fatales”, advirtió Luis Antonio Torres Rivas, asesor de temas de movilidad.

Explicó el especialista y académico que urge tener mayor severidad con los motociclistas, por ejemplo, en el uso de los cascos y no manejar entre carriles, además de respetar las normas de velocidad. Agregó que debe existir una mayor supervisión de las empresas digitales que ofrecen reparto, para que no estén exponiendo a sus socios a alcanzar grandes velocidades en sus vehículos y crear una mayor corresponsabilidad en caso de accidente.

